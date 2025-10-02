Grazer Herbstmesse startet mit Winterwelt und 400 Ausstellern

Die Grazer Herbstmesse ist zurück und lockt heuer mit einem ganz besonderen Highlight: der „Winterwelt“ in der Stadthalle. Von 2. bis 6. Oktober können Besucher nicht nur in ein frostiges Setting mit Indoor-Eislaufplatz und Ski-Simulator eintauchen, sondern auch ein abwechslungsreiches Messeprogramm erleben. Insgesamt 400 Aussteller präsentieren Neuheiten aus den Bereichen Mode, Technik, Innovation und Kulinarik. Neben den Klassikern wie „Bella Italia“ und einer US-Auto-Schau zieht es vor allem junge Menschen zur Gaming-Area „Gamefusion“, die sich längst als Publikumsmagnet etabliert hat. Kinderherzen schlagen höher im Lego-Bereich, während der traditionelle Vergnügungspark für viele nach wie vor die Hauptattraktion bleibt. Mit Streetfood, Genusswelten und einem Tanzschwerpunkt wird das Programm zusätzlich abgerundet.

Ein neuer Chef und viel Dank

Für Martin Ullrich ist es die erste Herbstmesse als alleiniger Messechef. Er zeigte sich bei der Eröffnung sichtlich erleichtert und dankbar: „Ich mache meinen Job unglaublich gern, und das habe ich meinem Team zu verdanken.“ Die Winterwelt sei ein gelungenes Beispiel dafür, wie sich die Messe neu ausrichten wolle, näher am Publikum, moderner und breiter aufgestellt.

©5 Minuten | Volles Programm: Von Streetfood bis Vergnügungspark bietet die Messe Unterhaltung für jedes Alter.

Geschenk für die Bürgermeisterin

Unter den Ehrengästen war auch Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). Sie bedankte sich beim Team für die monatelange Vorbereitung und bekam von Ullrich ein sehr persönliches Geschenk überreicht: Gutscheine für die Geisterbahn. „Ich habe gehört, dass Sie ein Fan davon sind“, meinte er augenzwinkernd. Kahr lachte und erzählte von ihren eigenen Erinnerungen: „Ich bin Jahrgang 61. Für uns war die Messe jedes Jahr das Highlight. Auch heute noch gehe ich mit Begeisterung hin, diesmal gemeinsam mit meiner Enkeltochter Leah.“ Die Geisterbahn habe für sie übrigens auch einen politischen Bezug: „Sie erinnert mich an das Leben, und an die Politik. Man weiß nie, was einen hinter der nächsten Ecke erwartet.“

©5 Minuten KFG Stadträtin Claudia Schönbacher, Bürgermeisterin Elke Kahr, KPÖ Klubobfrau und Gemeinderätin Sahar Mohsenzada.

Politik und Musik bei der Eröffnung

Auch Claudia Holzer, Landesrätin in Vertretung von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), nutzte die Eröffnung für einen Blick zurück: „Es ist beeindruckend, dass es die Grazer Messe seit 150 Jahren gibt. Die Winterwelt zeigt, dass sie mit der Zeit geht und immer neue Impulse setzt.“ Musikalisch wurde der Auftakt vom „Acoustic Duo“ begleitet, das mit Natasha Bedingfields Hit „Unwritten“ für Stimmung sorgte. Politiker, Aussteller und Gäste stimmten sich damit gemeinsam auf fünf Tage Messe ein. Am Ende blieb nur noch der offizielle Satz: „Die Grazer Messe ist feierlich eröffnet.“