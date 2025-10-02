Weihnachtsmarkt am Hofbauerplatz heuer ohne Einschränkungen

Am Hofbauerplatz in Graz-Eggenberg bleibt heuer alles wie gewohnt: Der Weihnachtsmarkt findet ohne Einschränkungen statt. Erst im Jänner 2026 startet der Neubau der denkmalgeschützten Markthalle.

Der beliebte Weihnachtsmarkt am Hofbauerplatz kann heuer wie gewohnt und ohne Einschränkungen stattfinden. Der Baustart für die Neuerrichtung der denkmalgeschützten Markthalle ist für Anfang Jänner 2026 vorgesehen. Es bleibt also ausreichend Zeit, um die Adventzeit am Hofbauerplatz in stimmungsvoller Atmosphäre zu genießen.

Schwentner: „Vorzeigeprojekt im Denkmalschutz“

Vizebürgermeisterin und Referentin Judith Schwentner (Grüne) erklärt: „Mir ist wichtig, dass die Menschen den Weihnachtsmarkt heuer noch einmal in seiner ganzen Atmosphäre erleben können. Gleichzeitig setzen wir ab Jänner einen wichtigen Schritt für die Zukunft: Mit dem Neubau nach historischem Vorbild, nachhaltiger Bauweise und der erstmaligen Bundesförderung in dieser Höhe gelingt uns ein echtes Vorzeigeprojekt im Denkmalschutz. Der Hofbauermarkt bleibt ein Stück Identität in Eggenberg und wird gleichzeitig fit für die kommenden Jahrzehnte.“

So läuft der Umbau ab

Die Bauarbeiten beginnen bewusst nach der Adventzeit, wodurch eine Winterbaustelle samt aufwendiger Absicherung entfällt. Während der Bauzeit übersiedelt der Produzentenmarkt nur kurzzeitig in die nahegelegene Parkanlage. Die Fertigstellung der neuen Markthalle ist für Sommer 2026 geplant. Das Bundesdenkmalamt stellt 167.500 Euro für die Neuerrichtung zur Verfügung. Damit konnte erstmals eine Bundesförderung in dieser Höhe für ein denkmalgeschütztes Objekt nach Graz geholt werden. Ziel ist es, die historische Architektur zu bewahren und zugleich moderne Technik einzubinden.

Tradition und Zukunft vereint

Die neue Markthalle bleibt dem historischen Vorbild treu, wird aber um nachhaltige Elemente ergänzt. Am Dach werden semitransparente Photovoltaik-Module für Energie sorgen. Auch die Platzoberfläche, die Baumstandorte sowie Wasser- und Elektroinstallationen werden erneuert. Zusätzlich entstehen eine öffentliche WC-Anlage, ein Abstellraum für Marktmöbel und ein modernisiertes Marktbüro.

Ein Wahrzeichen für Eggenberg

Die 1972 vom Architekten Franz Forstlicher geplante Halle gilt als einziger komplett überdachter Marktplatz in Graz und ist ein markantes Beispiel für den Brutalismus. Mit der Neuerrichtung nach historischem Vorbild bleibt das architektonische Wahrzeichen erhalten und wird fit für die kommenden Jahrzehnte gemacht.