KPÖ fordert Freilassung von Ex-ÖSV-Skirennläufer Julian Schütter

Die israelische Marine stoppte die zivile Sumud-Flotte. Unter den Festgenommenen ist auch der steirische Aktivist Julian Schütter. Die KPÖ fordert seine sofortige Freilassung.

Die Sumud-Flotte wollte Lebensmittel und medizinische Güter nach Gaza bringen, um die Blockade des Küstenstreifens zu durchbrechen. Doch die israelische Marine stoppte die Schiffe in internationalen Gewässern. Unter den festgenommenen Passagieren befinden sich prominente Persönlichkeiten wie Greta Thunberg, Mandla Mandela (Enkel von Nelson Mandela), sowie mehrere linke EU-Abgeordnete. Auch vier Österreicher wurden festgenommen, darunter Ex-ÖSV-Skirennläufer Julian Schütter aus der Steiermark.

„Völkerrechtswidriges Vorgehen“

„Angesichts des furchtbaren Krieges braucht es viele Stimmen für Frieden! Das Abfangen der Flotte ist völkerrechtswidrig. Sie handelt im Einklang mit internationalem Recht und setzt sich für einen dringend nötigen Frieden und Hilfe für die Bevölkerung ein. Wir fordern das Außenministerium auf, sich für ihre sofortige Freilassung einzusetzen“, betont KPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Melinz.

Solidarität in Europa wächst

In vielen europäischen Städten demonstrieren zehntausende Menschen für die Freilassung der Aktivisten. Besonders in Italien ist die Unterstützung groß: Dort beteiligten sich am 22. September rund eine Million Menschen an einem Generalstreik. Für morgen haben Gewerkschaften angekündigt, sämtliche Häfen und Bahnhöfe zu blockieren, sollte die Flotte nicht weiterfahren dürfen.

Forderung nach Waffenstillstand

Die KPÖ ruft zu einem sofortigen Waffenstillstand auf und fordert die uneingeschränkte Versorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen mit dringend benötigten Hilfsgütern. „Ein gerechter Frieden für die Region ist überfällig“, heißt es von der Partei abschließend.