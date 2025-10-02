Graz: Fußgänger (28) von Lkw erfasst und schwer verletzt

Gegen 11.35 Uhr kam es im Grazer Bezirk Geidorf zu einem folgenschweren Unfall: Ein 28-jähriger Grazer ging von der Straßenbahnhaltestelle „Maut Andritz“ in Richtung einer nahegelegenen Tankstelle. Als er das Gelände bereits betreten hatte, bog ein 30-Jähriger mit einem Klein-Lkw von der Grabenstraße in die Körösistraße ein, um ebenfalls zur Tankstelle zuzufahren. Dabei kam es laut Polizei zur Kollision: „Der Lkw kollidierte mit Fußgänger“, so die Landespolizeidirektion Steiermark. Offenbar dürfte der Lenker den Mann übersehen haben. Der 28-Jährige wurde von der Frontseite des Fahrzeugs erfasst. Der Fußgänger erlitt eine schwere Beinverletzung. Er wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert.