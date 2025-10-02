Unbekannter warf Glasflasche in Innenhof von Grazer Synagoge

Am höchsten jüdischen Feiertag ist die Synagoge in Graz scheinbar Ziel eines Angriffs geworden: Ein Radfahrer schleuderte eine Glasflasche in den Innenhof und flüchtete.

Jom Kippur gilt als höchster jüdischer Feiertag und wird traditionell Anfang Oktober gefeiert. Diesbezüglich kam es heute, 2. Oktober, in der Synagoge in Graz zu einem gefährlichen Zwischenfall. Am Vormittag war die jüdische Gemeinde Graz im Innenhof der Synagoge versammelt, um gemeinsam das Fest zu feiern. Plötzlich warf ein Radfahrer eine Glasflasche in den Hof, wie die Kronen Zeitung am Donnerstagabend berichtet. Der Unbekannte flüchtete.

Nicht der erste Fall dieser Art

Die Synagoge soll zu dem Zeitpunkt sogar bereits unter Polizei-Bewachung gestanden haben. Die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Gelände wurden daraufhin noch verstärkt. Elie Rosen, Präsident der Kultusgemeinde, übt scharfe Kritik an solchen Taten. Ein ähnlicher Vorfall landete im September bereits vor Gericht. Das Urteil, nämlich 100 Euro Diversion, sei seiner Meinung nach zu milde gewesen und würde nur zu Nachahmungstätern führen, heißt es.

