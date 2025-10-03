Heimsieg: Sturm Graz triumphiert über die Rangers

Erste Spielhälfte: Die Schwarz-Weißen begannen vor ausverkauftem Haus ambitioniert und mit viel Energie und ließen den Gästen aus Glasgow kaum Platz zum Atmen. Diesen Druck konnte Sturm gleich in Zählbares ummünzen. Maurice Malone steckte den Ball nach einem Ballgewinn tief in der Hälfte der Schotten auf Tomi Horvat, der in der siebten Minute aus kurzer Distanz zum 1:0 verwandelte. In Minute 14 scheiterte Belmin Beganović am Torhüter der Rangers. Nach der ersten Druckphase von Sturm fanden auch die Schotten besser ins Spiel und kamen vermehrt zu Chancen. Youssef Chermiti traf aus kurzer Distanz per Kopf nach 15 Minuten nur das Aluminium und scheiterte in der 21. Minute am stark aufspielenden Oliver Christensen. In Minute 31 blieb Horvat am schottischen Keeper hängen, ehe er in der 35. Minute einen genialen Freistoß auf Otar Kiteishvili durchsteckte, der auf 2:0 erhöhte. Mit diesem Vorsprung ging es in die Kabinen.

Zweite Spielhälfte: Der Start in Hälfte zwei verlief alles andere als erwünscht. In Minute 50 kamen die Schotten über rechts nach einem schnellen Spielzug zum Abschluss und erzielten aus rund 16 Metern den Anschlusstreffer. Die Rangers versuchten im weiteren Verlauf nachzulegen, doch die Sturm-Mannschaft konnte kollektiv dagegenhalten und einen weiteren Gegentreffer verhindern. Gegen Ende der Partie wurde es noch einmal richtig turbulent. Zuerst waren es die Schwarz-Weißen, die dem dritten Treffer näher kamen als die Schotten dem Ausgleich. Horvat scheiterte in Minute 72 abermals knapp, in der 79. Minute ließ der eingewechselte Leon Grgić eine Großchance aus kurzer Distanz ungenutzt. In der 90. Minute rettete Oliver Christensen auf der anderen Seite mit einer Glanztat gegen John Souttar und verhinderte so den Ausgleich. In den vier Minuten Nachspielzeit passierte nichts mehr und Sturm ging gegen die Rangers in Liebenau abermals als Sieger vom Platz.