/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt den Grazer Hauptplatz.
Demo in Graz führt zu Anhaltungen mehrerer Öffi-Linien
Graz
03/10/2025
Demo

Darum kommt es am Freitagabend zu Anhalten mehrerer Grazer Linien

Am Freitagabend kommt es für etwa eine Stunde zu Anhaltungen von sechs Straßenbahnlinien sowie einer Buslinie aufgrund einer Demonstration in Graz.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)

Die Graz Linien informieren: „Wegen einer Versammlung zum Thema ‚Protest gegen den Völkermord in Gaza‘ kommt es am Freitag, 3. Oktober 2025, in der Zeit von ca. 17.20 bis ca. 18.20 Uhr zu Anhaltungen der Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 6 und 7 im Bereich vom Südtiroler Platz bis zum Eisernen Tor und der Buslinie 30 im Bereich Tummelplatz.“

Die Route

Die Versammlung beginnt um 17 Uhr am Lendplatz (Höhe Bauernmarkt). Um ca. 17.20 Uhr setzt sich der Versammlungszug auf der Strecke Stockergasse – Mariahilfer Straße – Südtirolerplatz – Hauptbrücke – Murgasse – Neutorgasse – Landhausgasse – Herrengasse – Eisernes Tor – Hans-Sachs-Gasse zum Tummelplatz (Ankunft ca. 18.20 Uhr) in Bewegung.

Änderungen

Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 6 und 7: In der Zeit von 17.20 Uhr bis ca. 18.20 Uhr kommt es zu Anhaltungen dieser Straßenbahnlinien am Südtirolerplatz – Hauptbrücke – Herrengasse und am Eisernen Tor.

Buslinie 30: In der Zeit von ca. 18.20 Uhr bis ca. 19 Uhr kann es auf der Buslinie 30 im Bereich Tummelplatz in beiden Richtungen zu Anhaltungen bzw. kurzfristigen Umleitungen über die Glacisstraße kommen.

