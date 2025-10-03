Darum kommt es am Freitagabend zu Anhalten mehrerer Grazer Linien

Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 6 und 7: In der Zeit von 17.20 Uhr bis ca. 18.20 Uhr kommt es zu Anhaltungen dieser Straßenbahnlinien am Südtirolerplatz – Hauptbrücke – Herrengasse und am Eisernen Tor.

Buslinie 30: In der Zeit von ca. 18.20 Uhr bis ca. 19 Uhr kann es auf der Buslinie 30 im Bereich Tummelplatz in beiden Richtungen zu Anhaltungen bzw. kurzfristigen Umleitungen über die Glacisstraße kommen.