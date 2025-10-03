Ab den Herbstferien gibt es in Graz eine weitere Schulstraße

Ab den Herbstferien wird die Seidenhofstraße bei der Volksschule Karl Morre an Schultagen von 7.30 bis 8 Uhr zur Schulstraße. Das bedeutet: weniger Verkehr direkt vor der Schule und damit mehr Platz und Sicherheit für die Kinder. Vizebürgermeisterin und zuständige Referentin Judith Schwentner betont: „Am Schulweg sollte jedes Kind unbeschwert und sicher unterwegs sein können. Mit den Schulstraßen schaffen wir einen geschützten Ankommensbereich, wo Kinder stressfrei, eigenständig und mit Freude zur Schule gehen können. Das ist ein großer Gewinn für die Kinder und für die Kinder und ihre Familien in Graz.“

Weitere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit

Zusätzlich wurden im Umfeld der Volksschule Karl Morre bereits neue Schutzwege, bessere Sichtbeziehungen und sichere Elternhaltestellen geschaffen. „Auch Radfahrer:innen und Fußgänger:innen profitieren von den Verbesserungen. Mit der neuen Schulstraße wird die Sicherheit von Kindern weiter gestärkt – ein klares Signal dafür, dass Graz die Schulwegsicherung konsequent und mit viel Engagement vorantreibt“, heißt es aus dem Büro von Vizebürgermeisterin Schwentner.