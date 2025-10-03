„Sorry, die Abreise fällt schwer“ – neue Graz-Kampagne setzt auf Schmäh

Mit Schmäh und Emotion zeigt die Erlebnisregion Graz in ihrer neuen Kampagne, wie schwer der Abschied fällt. Wer hier Urlaub macht, will gar nicht mehr weg.

Die Erlebnisregion Graz zeigt in ihrer neuen Imagekampagne, wie schwer Abschiede fallen können - mit Emotionen und einem Augenzwinkern.

Die Erlebnisregion Graz zeigt in ihrer neuen Imagekampagne, wie schwer Abschiede fallen können - mit Emotionen und einem Augenzwinkern.

Wer schon einmal einen Urlaub in der Erlebnisregion Graz verbracht hat, kennt das Gefühl: Der Koffer ist gepackt, doch das Herz will nicht mit. Genau dieses Thema greift die aktuelle Werbekampagne mit dem Titel „Abreise“ auf. „Wir erzählen nicht nur, wie schön der Urlaub in der Erlebnisregion Graz ist – wir zeigen, wie schwer es ist, wieder zu gehen. Genau darin liegt unsere Stärke: in der nachhaltigen Wirkung echter Erlebnisse“, betonen Sylvia Loidolt, Vorsitzende, und Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Region Graz.

©Region Graz/henx Das letzte Abendessen in Graz – so schön, dass man eigentlich bleiben möchte. ©Region Graz/henx Wenn das Hotelzimmer flüstert „Bleib doch“, fällt die Abreise gleich doppelt schwer.

©Region Graz/henx Auch die edlen Lipizzaner aus Piber sind Teil der emotionalen Graz-Kampagne. ©Region Graz/henx Der letzte Spaziergang durch die Grazer Altstadt macht den Abschied besonders schwer.

Starker Start auf allen Kanälen

Bereits im Frühjahr 2025 war der erste Teil der Kampagne sichtbar – im Fernsehen, auf großen Screens in Städten, im öffentlichen Raum und sogar in Flugzeugen von Eurowings. Seit Mitte September läuft nun Teil zwei. Damit sorgt die Erlebnisregion Graz nicht nur für Aufmerksamkeit, sondern bleibt auch im Gedächtnis.

Emotionale TV-Spots mit Augenzwinkern

Die Werbespots laufen zur besten Sendezeit: auf ORF 1, ORF 2 und ORF III sowie online auf ORF.at. Sie zeigen Momente, die jeder kennt – das letzte Abendessen mit Aussicht, die letzten Minuten im Hotelzimmer oder den letzten Spaziergang durch die Altstadt. Und manchmal flüstert das Zimmer sogar: „Bleib doch.“ Auch die Platzierungen sind bemerkenswert: So werden die Spots vor der „Aufsteirern-Show“, dem „Schlagerboom“ mit Florian Silbereisen oder dem Format „Seitenblicke“ ausgestrahlt. Ein besonderes Highlight ist ein neu produzierter Spot im Lipizzanergestüt Piber.

Ergänzung durch Print-Werbung

Neben TV und Online setzt die Kampagne auch auf klassische Medien. Inserate in ausgewählten Magazinen transportieren die Botschaft mit starken Bildern. Damit wird das Thema „Abreise“ nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch auf Papier lebendig.