Graz: 90-jährige E-Bikerin bei Unfall in Liebenau schwer verletzt

Am Freitagvormittag, dem 3. Oktober 2025, ereignete sich in Graz-Liebenau ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 10 Uhr fuhr ein 79-jähriger Grazer mit seinem Wagen aus dem Tunnel des Südgürtels kommend in Richtung der Kreuzung mit der Liebenauer Hauptstraße. Zur selben Zeit querte eine 90-jährige Grazerin mit ihrem E-Bike die Kreuzung. Als die Radfahrerin bereits auf dem Kreuzungsplateau war, fuhr der Autofahrer ein – es kam zur Streifkollision. „Der 79-Jährige gab an, die E-Bike-Lenkerin übersehen zu haben“, so die Landespolizeidirektion Steiermark. Die 90-Jährige, die keinen Fahrradhelm trug, stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Unmittelbar danach wurde sie von den Einsatzkräften versorgt und in das LKH Graz eingeliefert.