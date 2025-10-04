Benefizevent: Vinzinacht lädt wieder zum Feiern für den guten Zweck

Am 10. Oktober wird der Benefizabend VinziNacht 2025 im Zeichen von 20 Jahren Hilfe für Frauen veranstaltet. Mit Alle Achtung, Betty O, Leo Kysèla, Resi Reiner und Ermi-Oma. Alle Erlöse kommen dem Verein VinziHelp zugute.

Seit 20 Jahren bieten die Notschlafstelle Haus Rosalie und die Dauerherberge VinziLife Frauen in schweren Lebenslagen einen Schlafplatz, Unterstützung und eine Perspektive für die Zukunft an. Das Jubiläumsjahr schließen die Einrichtungen unter dem Dach von VinziHelp mit der Benefizveranstaltung VinziNacht am 10. Oktober im Orpheum Graz ab. Ganz kräftige Unterstützung erhalten die VinziWerke dabei von Künstlern, die für diesen Abend auf ihre Gage verzichten.

Programm im Überblick

Den Abend gestalten die Thaler Pop-Superstars Alle Achtung, die gerade eben ihr zehnjähriges Bestehen feierten, der Lachmuskeltrainer und Generationen-Aktivist Markus Hirtler unter dem Künstlernamen Ermi Oma, das aufstrebende Schauspiel- und Musik-Multitalent Resi Reiner, die vielfach ausgezeichnete Mundwerkliedermacherin Betty O, und der steirischen Soul-Großmeister Leo Kysèla, der in Begleitung seines Gitarristen Streetman auftritt. Durch den Abend führt Barbara Muhr.

Für den guten Zweck

Der Reinerlös kommt den Frauen-Einrichtungen von VinziHelp zugute. Die VinziWerke hoffen auf die Fortsetzung dieser karitativen Erfolgsgeschichte: „Gerade heuer ist die Budgetlage auch für uns eine sehr angespannte. Gleichzeitig brauchen uns armutsbetroffene Frauen* mehr denn je. Das war eine klare Erkenntnis aus dem im Mai veranstalteten Symposium zum Thema ‚Warum ist Armut weiblich*?‘. Wir sind allen Künstler*innen und Sponsor*innen dafür dankbar, dass sie uns diesen so wichtigen und gleichzeitig unterhaltsamen Abend ermöglichen“, unterstreicht Susanne Pratl, Obfrau von VinziHelp.