Grazer Autohaus erhält steirisches Landeswappen

Im Autohaus Gaberszik in der Fabriksgasse in Graz stand am Freitag, 3. Oktober 2025, die Überreichung der Urkunde zur „Berechtigung zur Führung des steirischen Landeswappens” auf dem Programm.

In Vertretung von Landeshauptmann Mario Kunasek und im Beisein zahlreicher Ehrengäste – unter anderem Bürgermeisterin Elke Kahr, Wirtschaftskammer-Steiermark-Präsident Josef Herk, Ford-Austria-Generaldirektor Andreas Oberascher – holte Klubobmann Marco Triller die Geschäftsführerinnen Maria und Sonja Gaberszik im Rahmen eines feierlichen Festaktes vor den Vorhang und gratulierte zu Jubiläum und zur Auszeichnung.

Autohaus feiert 100-Jahr-Jubiläum

In seine Laudatio fanden natürlich auch die Werte, die das Traditionsunternehmen, das 1925 gegründet wurde und heuer 100-Jahr-Bestandsjubiläum feiert, prägen Eingang: Kundenorientierung, Qualität, Service und Verlässlichkeit. Klubobmann Marco Triller sagt dazu: „Das Unternehmen ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie man Tradition und Innovation miteinander verbinden kann, um langfristig Erfolg zu sichern. Das Autohaus Gaberszik verkörpert den steirischen Unternehmergeist in Reinform. Sein 40-köpfiges Team bietet sowohl in der Werkstatt als auch im Verkauf beste Serviceleistungen – und kann auch mit Stolz auf die Ausbildung von insgesamt rund 70 Lehrlingen zurückblicken.“