Dank Spende: Arche 38 in Graz erweitert Angebote für Wohnungslose

Die Caritas-Einrichtung Arche 38 bietet Menschen ohne Zuhause mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Dank der dm Spendenaktion „dm Festessen“ kann die Einrichtung ihre Ausstattung ausbauen.

Die Arche 38 ist eine Anlaufstelle für volljährige, wohnungslose Männer in Graz. Sie bietet 30 Schlafplätze und bis zu 14 Plätze im „Betreuten Wohnen“. Darüber hinaus finden Betroffene hier Beratung, Unterstützung im Alltag und vor allem einen Ort der Begegnung. Die mangelnde Belüftung dieser Orte lässt eine dauerhafte Nutzung während der heißen Monate kaum zu. Eine Kühlung der Räume ist dringend notwendig, um die Menschen wieder zusammen zu bringen. „Wir können mit dem Spendengeld eine neue Klimaanlage installieren, die gerade in heißen Sommernächten eine riesige Erleichterung für unsere Nächtigungsgäste sein wird. Sie können sich in den Aufenthaltsräumen abkühlen und neue Kraft schöpfen – möglich gemacht durch die großartige Spende der dm Kundinnen und Kunden. Vielen Dank!“, sagt Stefan Bottler, Einrichtungsleiter der Arche 38.

dm Festessen brachte Rekordsumme ein

Die Unterstützung der Arche 38 ist Teil der großen dm Initiative „dm Festessen“, die im Advent 2024 bereits zum sechsten Mal österreichweit durchgeführt wurde. Kundinnen und Kunden konnten an der Kassa fünf Euro spenden und damit Festessen für armutsbetroffene Menschen ermöglichen. So kamen insgesamt 450.000 Euro zusammen – eine Rekordsumme. Ein Teil dieser Spenden floss in die Durchführung von weihnachtlichen Festessen für rund 2.000 Menschen, wofür dm Produkte aus dem dmBio Sortiment, sowie Unterstützung zur Umsetzung der Festessen durch dm Mitarbeiter zur Verfügung stellt. Für die restlichen Spenden hatten teilnehmenden Einrichtungen die Möglichkeit, ihre geplanten Projekte im Sinne eines gesellschaftlichen Miteinanders für das Jahr einzureichen. Je nach Projekt, Größe der Einrichtung und Anzahl der Klientinnen und Klienten, wurden die Einrichtungen mit der jeweiligen Spendensumme bedacht. 20.000 Euro gingen an die Caritas Arche 38.

Arche 38 als sicherer Hafen

„Wer nichts hat, braucht umso mehr einen Ort der Zuflucht. Die Arche 38 ist dieser Ort – ein sicherer Hafen für Menschen ohne Zuhause, mit offenen Türen und offenem Herzen. Das große Engagement der Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Ehrenamtlichen ist beeindruckend. Wir freuen uns, dass wir mit der Spende dazu beitragen können, dass hier bald auch in heißen Monaten ein guter Platz der Begegnung geboten werden kann“, betont Hannelore Weihrauch, Regionsleiterin bei dm Österreich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2025 um 13:11 Uhr aktualisiert