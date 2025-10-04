Stammzellenspende: Grazer schenkt Krebspatienten die Hoffnung auf Leben

Andreas (39) aus Graz bestellte sich bereits 2023 das Typisierungsset nach Hause und ließ sich registrieren. Nun schenkte er einem jungen Mann aus Westeuropa neue Hoffnung auf Leben.

Andreas, 39 Jahre alt und wohnhaft in Graz, hat einem jungen Mann aus Westeuropa durch seine Stammzellspende eine neue Lebensperspektive geschenkt. Bereits 2023 hatte er sich das Typisierungsset nach Hause bestellt und sich somit als potenzieller Spender registrieren lassen. Kurz vor dem Jahreswechsel 2024 erhielt Andreas die Nachricht, dass er als Spender infrage kommt. Die ursprünglich für Mai 2025 geplante Spende wurde aufgrund des Gesundheitszustands des Empfängers auf September verschoben.

Stammzellenspenden können Leben retten

Mitte August stand für Andreas die Voruntersuchung im Uniklinikum Graz an. Bei dem zweistündigen Termin wurde er umfassend medizinisch untersucht und über das weitere Vorgehen mit den G-CSF-Spritzen informiert, die das Wachstum der Stammzellen im Blut anregen. Am Tag der Spende wurde Andreas nach einer Kontrolle der Vitalwerte an den Zellseparator angeschlossen. „Aufgrund der starken Reaktion seines Körpers auf die Spritzen waren 2,5-mal mehr Stammzellen im Blut vorhanden als erwartet, wodurch die Spende lediglich drei Stunden dauerte“, erzählt Andreas. Während dieser Zeit wurde er durchgehend medizinisch betreut.

„Ich hoffe, dass mein Empfänger nun endgültig seinen Kampf gegen die Leukämie gewonnen hat“

Nach Abschluss der Spende erhielt Andreas vom Klinikteam eine persönliche Dankeskarte und eine Packung Pralinen – ein Zeichen der Wertschätzung für sein Engagement. Andreas selbst betont die Unterstützung des Teams von „Geben für Leben“ sowie der medizinischen und pflegerischen Fachkräfte der Uniklinik Graz, ohne die diese Spende nicht möglich gewesen wäre. „Ich hoffe, dass mein Empfänger nun endgültig seinen Kampf gegen die Leukämie gewonnen hat“, so Andreas. Durch seine selbstlose Entscheidung hat er einem Menschen eine echte Chance auf Leben geschenkt.