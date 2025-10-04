Drohnenalarm in München legte auch Graz-Flüge lahm

Mehrere Drohnensichtungen haben Samstagfrüh den Flugverkehr in München lahmgelegt. Das bekam auch Graz zu spüren: Zwei Vormittagsflüge fielen aus, erst am Nachmittag starteten die Maschinen wieder planmäßig.

Am Münchner Flughafen herrschte Samstagfrüh Ausnahmezustand: Mehrere Drohnensichtungen führten dazu, dass der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt werden musste. Wie der ORF berichtet, kam es bereits am Freitagabend zu einem ähnlichen Zwischenfall, nachdem kurz vor 23 Uhr Drohnen im Bereich der Start- und Landebahnen gesichtet worden waren.

Auswirkungen bis nach Graz

Die Verzögerungen machten sich auch in der Steiermark bemerkbar. In Graz fiel der Flug nach München, der eigentlich um 10 Uhr starten sollte, aus. Auch die Maschine aus Deutschland, die für 9.20 Uhr erwartet war, konnte nicht landen. Zahlreiche Passagiere mussten ihre Reisepläne kurzfristig ändern oder auf spätere Verbindungen ausweichen.

Nachmittagsflüge wieder planmäßig

Nach Angaben des Münchner Flughafens wurde der Betrieb mit rund zwei Stunden Verspätung wieder aufgenommen. Für Reisende aus und nach Graz bedeutet das: Die Nachmittagsflüge nach München um 13.15 und 16.55 Uhr sowie die Ankünfte aus Deutschland um 12.35 und 16.15 Uhr finden planmäßig statt.