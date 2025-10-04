„A stürmische Roas“: Herbstlicher Ausflug mit Genussgarantie

Am Sonntag, dem 12. Oktober, lädt die Region Graz zu einer besonderen Ausflugsfahrt ein: „A stürmische Roas in Ligist“ vereint Natur, Kultur und Kulinarik - von der Imkerei bis zum Haubenlokal.

Wer an diesem Sonntag nichts vorhat, sollte sich den 12. Oktober rot im Kalender anstreichen oder besser gesagt: goldgelb wie Honig. Denn die nächste Ausflugsfahrt der Region Graz führt nach Ligist, wo sich alles um das süße Gold und steirische Lebensfreude dreht. In der Imkerei Rosenzopf bekommen Besucher einen Einblick in die Welt der Bienen: von der emsigen Arbeit im Stock bis zur Entstehung des Honigs, der nicht umsonst als Naturwunder gilt.

Tradition trifft Wanderlust

Doch damit nicht genug: Gleichzeitig findet in Ligist die „Steirische Roas“ statt. Musik, Gesang, Kunsthandwerk, Tracht und regionale Schmankerl sorgen für echte Volkskultur. Wer’s lieber gemütlich mag, bleibt mitten im Geschehen. Und wer gerne unterwegs ist, wandert von Buschenschank zu Buschenschank – von Dokter bis zur Roas – und genießt die herbstliche Luft samt Sturm und Kastanien.

Wenn der Sturm zum Freund wird

Ob’s regnet, stürmt oder die Sonne lacht – die Tour findet bei jedem Wetter statt. Passendes Schuhwerk ist daher kein modischer Rat, sondern Pflicht. Schließlich weiß man in der Steiermark: Ein bissl Wind im Gesicht gehört zu einem echten Herbsttag einfach dazu.

Krönender Abschluss mit Haubenglanz

Nach all der Bewegung und den vielen Eindrücken geht’s zum feinen Abschluss ins Restaurant Wörgötter. Mit zwei Hauben und einem Michelin-Stern ausgezeichnet, bietet es den perfekten Rahmen, um auf einen gelungenen Tag anzustoßen. Ein Glaserl Wein, ein Lächeln und schon ist die „stürmische Roas“ das Gesprächsthema des Abends.