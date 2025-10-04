Neue Zwergziegen sorgen beim Erntedankfest am Lustbühel für Freude

Am Lustbühel wurde heuer nicht nur die Ernte gefeiert, sondern auch sieben Zwergziegen begrüßt. Beim dritten Erntedankfest am 1. Oktober sorgten sie gemeinsam mit Musik, Bauernständen und Kinderlachen für echte Herbststimmung.

Kaum traten die sieben Zwergziegen aus ihrem Stall, war das Staunen groß: Die neugierigen Tiere sind die neuen Stars am Lustbühel. „Es freut mich, dass so viele hier sind und sich Zeit genommen haben, um mit uns das Erntedankfest zu feiern“, so GBG-Geschäftsführer Günter Hirner, der sichtlich stolz auf die Entwicklung des Areals war. Seit der Rückübernahme durch die Stadt Graz vor knapp vier Jahren betreut die GBG das Gelände als Biodiversitätszentrum – ein Ort, an dem Tiere, Natur und Bildung aufeinandertreffen.

©Stadt Graz/Fischer Die neuen Zwergziegen am Lustbühel wurden beim Erntedankfest feierlich begrüßt.

Ein Fest im Zeichen der Natur

Beim dritten Erntedankfest am Lustbühel war alles vertreten, was Herbst und Gemeinschaft ausmacht: bunte Blätter, Musik, frische Produkte und fröhliche Gesichter. Drei Bauern aus der Region boten Käse, Brot und Obst an, während die Kinder des Kindergartens Lustbühel das Fest mit einem Lied eröffneten – ihrem „Schloss Lustbühel“. Pater Leo Thenner segnete schließlich die Erntegaben und zur Freude der Gäste auch die neuen Zwergziegen. Ein besonderer Moment, der zeigte, dass Erntedank nicht nur ein alter Brauch ist, sondern gelebte Dankbarkeit für das, was wächst und lebt.

©Stadt Graz/Fischer | Bei strahlendem Herbstwetter feierten Kinder, Familien und Gäste gemeinsam das Erntedankfest am Grazer Lustbühel.

Schule am Bauernhof gestartet

Passend zum Thema Naturverbundenheit wurde beim Fest auch das neue Bildungsangebot vorgestellt: „Schule am Bauernhof“. Kindergärten und Volksschulen können ab sofort fünf verschiedene Führungen buchen – von Nutztieren über Blühwiesen bis hin zu Streuobst und Weingärten. Zum Auftakt fand die erste Führung „Der Bauer und sein Traktor“ statt. Kinder durften selbst mit anpacken und erleben, wie viel Arbeit hinter Landwirtschaft steckt. Wer alle fünf Führungen absolviert, bekommt als Erinnerung – wie könnte es anders sein – eine kleine Stoffziege.

Politiker zeigt sich begeistert

Auch die Politik feierte mit und lobte die Entwicklung des Areals. Stadtrat Manfred Eber (KPÖ) erinnerte: „Vor knapp vier Jahren haben wir das Areal hier am Lustbühel in das städtische Eigentum zurückübernommen. Seither wird es bestens von der GBG betreut und als Naherholungsgebiet zugänglich gemacht.“ Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) betonte: „Das Erntedankfest hat bei uns in Österreich eine große Tradition. Es soll uns wieder bewusst machen, woher die täglichen Mahlzeiten auf unserem Tisch kommen und wie viel Arbeit dahinter steckt.“ Auch Nationalratsabgeordneter Markus Leinfellner (FPÖ), in Vertretung von Landeshauptmann Kunasek, erinnerte an den Wert des Brauchs: „Erntedank ist ein schöner Moment, um Danke zu sagen – für unsere Natur, unsere Bäuerinnen und Bauern und die vielen Lebensmittel, die sie uns schenken.“