/ ©KPÖ & Tristan Ammerer
Foto auf 5min.at zeigt die KPÖ & Tristan Ammerer bei der Pride Parade in Ungarn
Mit dabei bei der Pride in Pécs: KPÖ-Gemeinderätin Sahar Mohsenzada, SPÖ-Gemeinderätin Anna Robosch, Grünen-Gemeinderat Tristan Ammerer, Joe Niedermayer von den RosaLila PantherInnen und Dragqueen Jodie Fox.
Graz/Ungarn
04/10/2025
Dragqueen abgemahnt

Ungarn verbietet Pride Parade – Grazer Politiker trotzdem vor Ort

In Ungarn wurde die Pride verboten. Doch eine Delegation aus Graz ließ sich nicht aufhalten. Samstagfrüh machten sich Politiker, Aktivisten und eine Dragqueen auf den Weg nach Pécs, um ein Zeichen zu setzen.

von Julia Waldhauser
Samstagfrüh, gegen 5 Uhr, startete die Grazer Delegation mit dem Bus Richtung Pécs (Ungarn), der Partnerstadt von Graz. Ziel war die Pride, die von der ungarischen Regierung verboten wurde. Mitgereist sind KPÖ-Gemeinderätin und Klubobfrau Sahar Mohsenzada, SPÖ-Gemeinderätin Anna Robosch, Grünen-Gemeinderat Tristan Ammerer, Joe Niedermayer, Vorsitzender der RosaLila PantherInnen, sowie Miss Jodie Fox, eine der bekanntesten Dragqueens Österreichs. Organisiert wurde die Fahrt von den RosaLila PantherInnen.

„Wir sind hier, weil Solidarität keine Grenzen kennt“

Vor Ort sprach Sahar Mohsenzada als Vertreterin des Grazer Gemeinderats. Ihre Rede wurde von den Teilnehmern mit großem Applaus aufgenommen. „Liebe Freundinnen und Freunde,
ich spreche heute als Vertreterin des Grazer Gemeinderats – der Partnerstadt von Pécs. Wir sind hier, weil Solidarität keine Grenzen kennt. Wer für Liebe, Freiheit und Würde einsteht, darf nicht allein gelassen werden – auch nicht, wenn Pride verboten wird. In Graz ist queeres Leben sichtbar und selbstverständlich. Diese Freiheit wünschen wir allen Menschen, überall. Die Freundschaft zwischen Graz und Pécs heißt für uns: füreinander da sein – besonders, wenn Mut gefragt ist. Love is not a crime. Pride is not a crime. Solidarität ist stärker als jedes Verbot.“

Foto auf 5min.at zeigt die KPÖ & Tristan Ammerer bei der Pride Parade in Ungarn
©KPÖ & Tristan Ammerer
Tristan Ammerer (Grünen), Anna Robosch (SPÖ) und Sahar Mohsenzada (KPÖ) bei der Pride in Pécs, Ungarn.

Tausende Teilnehmer und zwei Gegendemos

Mohsenzada, Robosch, Ammerer, Niedermayer und Fox erzählen, dass rund 5.000 Besucher bei der Pride in Pécs vor Ort waren. Gleichzeitig fanden zwei Gegendemonstrationen statt. „Es war kurz vorm Eskalieren“, berichten die Grazer Vertreter gegenüber 5 Minuten.

Foto auf 5min.at zeigt die KPÖ & Tristan Ammerer bei der Pride Parade in Ungarn
© KPÖ & Tristan Ammerer |
Die Grazer Delegation reiste trotz des Verbots zur Pride nach Pécs, um Solidarität mit der queeren Community in Ungarn zu zeigen.

Dragqueen Jodie Fox wurde abgemahnt

Für Jodie Fox war der Auftritt besonders heikel: Sie wurde laut der Delegation abgemahnt, da Männer in Ungarn nicht öffentlich crossdressen oder sich geschminkt zeigen dürfen, vor allem nicht in der Nähe von Kindern. „Sie musste sich sogar kurz verstecken“, schildern Mohsenzada, Robosch, Ammerer und Niedermayer gegenüber 5 Minuten. „Sie war eine wahre Attraktion – die wenigsten haben sich getraut, in Drag aufzutreten“, berichten sie abschließend.

Foto auf 5min.at zeigt die KPÖ & Tristan Ammerer bei der Pride Parade in Ungarn
©KPÖ & Tristan Ammerer
Dragqueen Jodie Fox wurde bei der Pride in Pécs abgemahnt, sie trat trotzdem auf.
