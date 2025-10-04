GAK unterliegt dem WAC nach Treffer in der 90. Minute mit 1:3

Der Grazer AK traf am Samstag, dem 4. Oktober 2025, in der Bundesliga auf den Wolfsberger AC und musste sich nach einem intensiven Spiel mit 1:3 geschlagen geben. Markus Pink brachte die Kärntner früh in Führung, Dario Maderner glich kurz vor der Pause per Kopf aus. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der WAC abgeklärter und ging durch Alessandro Schöpf erneut in Front. In der Schlussphase sorgte Donis Avdijaj mit einem Treffer in der 90. Minute für die Entscheidung. Trotz kämpferischer Leistung und zahlreicher Wechsel konnte der GAK nicht mehr ausgleichen. Während die Lavanttaler mit dem Sieg ihre starke Form bestätigen, bleibt der GAK weiter ohne vollen Erfolg und steckt im Tabellenkeller fest.