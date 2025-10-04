35 Jahre Partnerschaft: Südtiroler Landtag zu Besuch in der Steiermark

Von 29. September bis 2. Oktober 2025 besuchte eine Delegation des Südtiroler Landtages unter der Leitung von Präsident Arnold Schuler die Steiermark. Eingeladen hatte Landtagspräsident Gerald Deutschmann, um die seit 1990 bestehende Partnerschaft der beiden Parlamente zu feiern und zu festigen. Im Mittelpunkt des Besuchs stand der partnerschaftliche Austausch zu politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen. Deutschmann betonte die Bedeutung dieser Kooperation: „Unsere Regionen stehen vor ähnlichen Herausforderungen – von der wirtschaftlichen Entwicklung über Fragen der Energie bis hin zum Erhalt einer lebenswerten und sicheren Heimat.“ Der regelmäßige Dialog mit Südtirol ermögliche es, voneinander zu lernen und praxisnahe Lösungen zu entwickeln.

Austausch auf Augenhöhe

Bei einem gemeinsamen Arbeitsgespräch mit steirischen Abgeordneten standen Themen wie Land- und Regionalentwicklung, territoriale Zusammenarbeit und die Energiewende im Zentrum. Dabei wurden Synergien ausgelotet und der gemeinsame Anspruch hervorgehoben, nachhaltige Lösungen für beide Regionen zu finden. Auch der kulturelle und wirtschaftliche Austausch spielte eine zentrale Rolle – von der Stärkung regionaler Betriebe bis hin zur Förderung gemeinsamer Bildungsinitiativen.

©Land Steiermark/Binder vlnr: LTAbg Sandro Repetto, LTAbg Madeleine Rohrer, LTAbg Sven Knoll, LH Mario Kunasek, LTP Arnold Schuler, LH-Stv Manuela Khom, LTP Gerald Deutschmann, LTAbg Franz Locher

Empfang in der Grazer Burg

Ein Höhepunkt des Besuchs war der Empfang der Südtiroler Delegation durch Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) in der Grazer Burg. Kunasek betonte die enge Verbindung beider Regionen: „Das Grüne Herz Österreichs und Südtirol sind nicht nur durch Gemeindepartnerschaften eng miteinander verbunden, sondern auch durch gemeinsame Kultur und Geschichte, insbesondere natürlich Erzherzog Johann.“ Der Landeshauptmann kündigte an, im Oktober selbst nach Südtirol zu reisen, um die Freundschaft weiter zu pflegen. „Ich bedanke mich herzlich für die freundschaftliche sowie fortwährende gute Beziehung zwischen Südtirol und der Steiermark“, so Kunasek.

©LT Stmk Vertreter des Südtiroler und des Steirischen Landtages setzen auf weiterhin regen Austausch und Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg. ©LT Stmk vlnr: Lambert Schönleitner, Sandro Repetto, Klaus Zenz, Franz Locher, LTP Arnold Schuler, LTP Gerald Deutschmann, 3.LTP Helga Ahrer, 2.LTP Christopher Drexler, Sven Knoll, KO Marco Triller, Philipp Könighofer, Madeleine Rohrer, Bruno Aschenbrenner

35 Jahre gelebte Nachbarschaft

Seit 1990 besteht die offizielle Partnerschaft zwischen den beiden Landtagen und sie wird bis heute in einem regelmäßigen Rhythmus gepflegt. Der Austausch geht dabei weit über politische Fragen hinaus: Er steht für gegenseitiges Verständnis, regionale Zusammenarbeit und eine enge Verbundenheit über Generationen hinweg. Landtagspräsident Arnold Schuler fasste es treffend zusammen: „Die enge Verbindung zwischen dem Südtiroler Landtag und dem Landtag Steiermark hat eine lange Geschichte – auch dank Erzherzog Johann, dessen innovative und visionäre Ideen große Fortschritte in den Bereichen Landwirtschaft, Technik und Bildung in beiden Ländern ermöglicht haben.“