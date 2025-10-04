Grazer und Murauer Jugend zeigt vor, wie Lebensmittelrettung gelingt

Zwei Projekte aus der Steiermark holten beim VIKTUALIA-Award Spitzenplätze: Das BRG Petersgasse und die Landjugend Murau wurden für ihr Engagement gegen Lebensmittelverschwendung mit dem neuen VIKI-Award ausgezeichnet.

Beim diesjährigen VIKTUALIA-Award standen besonders die jungen LebensmittelretterInnen aus der Steiermark im Rampenlicht. Das BRG Petersgasse in Graz und die Landjugend Bezirk Murau wurden mit dem VIKI-Award geehrt – einer neuen Auszeichnung für junge Menschen zwischen 15 und 26 Jahren, die aktiv gegen Lebensmittelverschwendung ankämpfen. „Das große Engagement und der unermüdliche Einsatz aller Teilnehmenden zeigen eindrucksvoll, dass die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung ein wichtiges Thema in Österreich ist – für uns alle, für die Umwelt, für die Wirtschaft und unser Geldbörserl“, betonte Bundesminister Norbert Totschnig bei der Preisverleihung in Wien.

BRG Petersgasse: Lernen für die Zukunft

Das Projekt „Verwenden statt verschwenden“ des BRG Petersgasse zeigt, wie stark Bewusstseinsbildung in der Schule wirken kann. Im Oberstufenkurs beschäftigen sich die SchülerInnen intensiv mit der gesamten Lieferkette von Lebensmitteln – vom Einkauf bis zur Zubereitung. Ziel ist es, bewusster einzukaufen, Reste zu verwerten und nachhaltige Konsumentscheidungen zu treffen. Durch praktische Übungen und kreative Ansätze lernen die Jugendlichen, wie sie im Alltag etwas gegen das Wegwerfen tun können. Das Projekt steht für gelebte Verantwortung und zeigt, wie Bildung direkt zur Veränderung beiträgt.

Landjugend Murau: Regional, praktisch, engagiert

Ebenfalls ausgezeichnet wurde die Landjugend Bezirk Murau mit ihrem Projekt „Iss no Guat“. Im Sommerprogramm organisieren die Jugendlichen Workshops rund ums richtige Lagern, Verwerten und Schätzen von Lebensmitteln. Dabei wird spielerisch vermittelt, wie man sorgsam mit Lebensmitteln umgeht und Reste sinnvoll nutzt. Durch Kooperationen, beispielsweise mit der Fachschule Schloss Feistritz, werden regionale Betriebe, Bildung und Praxis miteinander verbunden. Das Projekt zeigt, dass Engagement am Land genauso kraftvoll wirkt wie in der Stadt und dass junge Menschen im Bezirk Murau echte Vorbilder im nachhaltigen Handeln sind.

©BMLUK/Rene Hemerka Grazer Schüler und die Landjugend Murau zeigen, dass Lebensmittelrettung keine Theorie ist, sondern gelebte Verantwortung für die Zukunft.

Premiere für den VIKI-Award

Der VIKI-Award wurde heuer zum ersten Mal vergeben. Er ist Teil der Initiative „Lebensmittel sind kostbar!“, die sich für den bewussten Umgang mit Lebensmitteln in Österreich einsetzt. Die GewinnerInnen erhalten jeweils 500 Euro Preisgeld. Rund 1,185 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jährlich im österreichischen Müll – rund 619.000 Tonnen davon wären vermeidbar. Genau hier setzen die jungen GewinnerInnen an: Sie zeigen, dass es auf lokaler Ebene viele einfache Wege gibt, Lebensmittelverschwendung zu stoppen.

Starkes Signal aus der Steiermark

Die Auszeichnungen machen deutlich: Steiermark ist Vorreiter im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung. Mit Kreativität, regionaler Vernetzung und viel Engagement zeigen junge Menschen, wie nachhaltiger Konsum im Alltag gelingen kann. „Mit unserer Initiative ‚Lebensmittel sind kostbar!‘ setzen wir wichtige Schritte, um Bewusstsein zu schaffen und konkrete Lösungen voranzubringen“, so Minister Totschnig abschließend. Der Award wurde vom Klimabündnis Österreich im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) organisiert.