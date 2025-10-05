Ganz Graz wird zum Flohmarkt: Hunderte Hinterhöfe öffnen ihre Tore

Bummeln, stöbern, plaudern: Am Sonntag, dem 5. Oktober, verwandelt sich Graz in ein Paradies für Flohmarkt-Fans. Beim großen Hinterhof- und Gartenflohmarkt öffnen Anrainer in vielen Bezirken ihre Tore.

Was 2012 mit einem kleinen Annenstraßenflohmarkt begann, ist heute ein stadtweites Ereignis: Der Hinterhof- und Gartenflohmarkt zieht sich mittlerweile durch ganz Graz. Von Andritz bis Puntigam laden Nachbarn ein, durch ihre Höfe, Gärten und Garagen zu schlendern. Zweimal im Jahr, im Frühling und im Herbst, werden dabei aus privaten Flächen kleine Marktplätze. Verkauft wird alles, was ein zweites Leben verdient: Kleidung, Bücher, Geschirr, Spielsachen, Pflanzen und echte Raritäten.

Nachhaltig, nachbarschaftlich, niederschwellig

Die Idee dahinter: Zero Waste, ReUse und ReCycle. Statt Wegwerfen heißt es Wiederverwenden. Der Flohmarkt steht außerdem für gelebte Nachbarschaft. „Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen sich zusammenschließen und gemeinsam Verantwortung übernehmen“, sagt eine der Organisatorinnen. Die Aktion soll Integration und Miteinander fördern, „jeder kann mitmachen, ganz ohne Standgebühr oder Bürokratie“. Wer keinen eigenen Garten hat, findet über die Flohmarkt-Plattform einen Platz bei anderen.

Karte zeigt alle Standorte

Teilnehmende erhalten ein Flohmarkt-Starter-Kit und werden auf einer digitalen Stadtkarte eingetragen. So können Besucher ihre Route planen, vom Gries bis St. Peter, vom Innenhof bis zum Gemeinschaftsgarten. Ziel des Hinterhof-Flohmarkt ist es mehr als nur ein Flohmarkt zu sein: „Er ist ein Stück urbanes Zusammenleben, bei dem aus alten Dingen neue Begegnungen entstehen,“ so die Initiatoren.