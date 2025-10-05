Auto überschlug sich: Zwei 19-Jährige entkommen Unfall unverletzt

Nächtlicher Schreckmoment in Puntigam: Ein Auto überschlug sich am Sonntag, dem 5. Oktober gegen 3 Uhr früh in der Herrgottwiesgasse. Zwei 19-Jährige konnten sich selbst befreien und kamen mit leichten Verletzungen davon.

In der Nacht auf Sonntag, dem 5. Oktober, kam es in Puntigam zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 03.05 Uhr war ein 19-jähriger Grazer gemeinsam mit einem gleichaltrigen Beifahrer auf der Herrgottwiesgasse in südliche Richtung unterwegs, als er beim Einbiegen in die Lauzilgasse die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto prallte gegen ein Straßenschild, kam auf den Gehsteig und überschlug sich schließlich auf die rechte Fahrzeugseite.

Beide Insassen konnten sich selbst befreien

Wie durch ein Wunder blieben beide Insassen weitgehend unverletzt. Sie konnten sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der 19-jährige Lenker und sein Beifahrer erlitten lediglich leichte Blessuren. Die Polizei führte einen Alkotest durch, dieser verlief negativ. Die Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Straßenschild beschädigt, Feuerwehr im Einsatz

Am Unfallort mussten Feuerwehr und Abschleppdienst ausrücken, um das beschädigte Fahrzeug zu bergen und ausgelaufenes Öl zu binden. Auch ein Straßenschild wurde bei dem Crash stark beschädigt. Nach rund einer Stunde war die Fahrbahn wieder freigegeben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2025 um 07:58 Uhr aktualisiert