Neue Straßenbahn-Ära: Erste Grazer Flexity rollt in die Stadt ein

Sie ist unterwegs nach Graz: Die erste neue Flexity-Straßenbahn von Alstom markiert den Beginn einer neuen Ära für den öffentlichen Verkehr. Modern, barrierefrei und energieeffizient, ab Montag trifft sie in Graz ein.

Am vergangenen Freitag wurden die neuen Straßenbahnen in Wien verladen. Morgen, dem 6. Oktober kommen sie dann in Graz an.

Am vergangenen Freitag wurden die neuen Straßenbahnen in Wien verladen. Morgen, dem 6. Oktober kommen sie dann in Graz an.

Ein bedeutender Meilenstein für den Grazer Nahverkehr: Die erste Flexity-Straßenbahn wurde am Freitag, dem 3. Oktober, in Wien verladen und befindet sich nun auf dem Weg in die Murmetropole. Am Montagfrüh, dem 6. Oktober wird sie in Graz eintreffen, als sichtbares Symbol einer neuen, modernen Straßenbahngeneration. Die neuen Garnituren, entwickelt vom Schienenverkehrsunternehmen Alstom, stehen für Fortschritt, Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit. Sie sollen ab 2026 im Linienbetrieb fahren und die Fahrgastkapazität in Graz um 30 Prozent erhöhen, 5 Minuten hat berichtet.

Mehr Platz, mehr Komfort, mehr Zukunft

Die neue Straßenbahn bietet Platz für 200 Fahrgäste, mit sechs Doppeltüren für schnellen Fahrgastwechsel, einer Einstiegshöhe von nur 215 Millimetern und einem komplett barrierefreien Innenraum. Dank moderner Ausstattung wie Handy-Ladestationen, Informationsmonitoren, Rollstuhl- und Kinderwagenplätzen sowie Sitzen aus recyceltem Leder setzt die Flexity Graz neue Standards im öffentlichen Verkehr. Technisch punktet das Modell mit energieeffizienter Klimatisierung, einem Fahrassistenzsystem zur Hinderniserkennung und dem ECO-Drive-System, das den Energieverbrauch optimiert.

Stadt und Betreiber stolz auf Meilenstein

„Die neuen Grazer Straßenbahnen sind modern, komfortabel und einfach schön“, betont Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Sie seien „ein echter Fortschritt für die Menschen in unserer Stadt, mehr Platz und Barrierefreiheit bedeuten mehr Lebensqualität im Alltag.“ Auch Manfred Eber von der Stadt Graz spricht von einem wichtigen Schritt in Richtung attraktiverem Öffi-Angebot. Für Holding-Graz-Vorstand Mark Perz ist die Anschaffung ein notwendiger Ausbau: „Die Zahl der Öffi-Nutzer wächst stetig – das Angebot muss mitziehen.“

Aus Wien auf Schiene gebracht

Gebaut wurde die Flexity Graz im Alstom-Werk Wien-Donaustadt, dem internationalen Kompetenzzentrum für Straßen- und Stadtbahnen. Nach erfolgreichen Probefahrten auf den Testgleisen der Wiener Linien wurde die Straßenbahn am Freitag, 3. Oktober, auf einen Tieflader verladen. In den frühen Morgenstunden des Montag, 6. Oktober, soll sie in Graz eintreffen, zunächst für technische Tests und Schulungen. Danach folgen weitere Auslieferungen: Insgesamt 15 neue Flexity-Fahrzeuge sollen bis 2026 den Grazer Fuhrpark verstärken.