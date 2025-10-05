Grazer Security KAG und Wegener Center starten Klima-Partnerschaft

Wissenschaft trifft Wirtschaft: Die Security KAG kooperiert ab sofort mit dem Wegener Center der Uni Graz. Ziel ist, Erkenntnisse aus der Klimaforschung direkt in Unternehmenspraxis und Gesellschaft zu bringen

Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Innovation sind Schlagworte unserer Zeit, doch oft bleibt die Forschung zu weit weg vom Alltag der Unternehmen. Das will die Security Kapitalanlage AG (KAG) ändern: Gemeinsam mit dem Wegener Center für Klima und Globalen Wandel der Universität Graz startet das Finanzunternehmen eine mehrjährige Kooperation, um wissenschaftliches Know-how praktisch nutzbar zu machen. Von 2025 bis 2027 werden konkrete Forschungsschwerpunkte erarbeitet, etwa zu Klimaschutz-Management, Klimaresilienz in Unternehmen oder gesellschaftlichen Veränderungsprozessen. So sollen wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in Wirtschaft und Kapitalmarkt einfließen und damit auch gesellschaftlich messbaren Mehrwert schaffen.

Gemeinsam für Klimaschutz und Innovation

Das Wegener Center zählt zu den führenden Einrichtungen der Klimaforschung in Europa. Die Security KAG unterstützt das Projekt über ihre Social-Funding-Initiative – mit dem Ziel, Wissenschaft und Wirtschaft enger zu verknüpfen. „Mit der Partnerschaft bringen wir Bildung und Innovation gezielt mit einer der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit zusammen: dem Klimawandel“, betont Alfred Kober, Vorstand und CIO der Security KAG. „Unsere Unterstützung ist nicht nur finanziell, sondern auch ein aktiver Beitrag, um Forschung in die Praxis zu bringen.“

©Security KAG Wolfgang Ules, Vorstandsvorsitzender der Security Kapitalanlage AG .

Beitrag zu globalen Nachhaltigkeitszielen

Die Kooperation zahlt auf mehrere UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) ein, darunter hochwertige Bildung (SDG 4), Innovation und Infrastruktur (SDG 9), Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13) und Partnerschaften zur Zielerreichung (SDG 17). „Aus der Zusammenarbeit mit dem Wegener Center gewinnen wir wertvolle Impulse für unsere Nachhaltigkeitsstrategie“, erklärt Wolfgang Ules, CEO der Security KAG. „Langfristig sollen daraus auch neue, nachhaltige Investmentansätze entstehen.“

Forschung, die Wirkung zeigt

Mit der neuen Partnerschaft zwischen Security KAG und Wegener Center entsteht in Graz ein Modellprojekt, das zeigt, wie Klimaforschung greifbar und wirksam werden kann. Statt theoretischer Analysen stehen praxisnahe Lösungen im Mittelpunkt, für Unternehmen, für den Finanzsektor und letztlich für eine nachhaltigere Zukunft.