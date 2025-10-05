„Graz für Grazer:innen“: Aktion wird mit 6.000 Euro unterstützt

Die GrazGuides laden auch 2025 wieder zur Aktion „Graz für Grazer:innen“ ein, die es seit 1996 gibt. Von April bis in den Advent werden 21 Touren angeboten. Heuer liegt der Schwerpunkt auf dem Motto „Bewegung bringt Erholung und Gesundheit“ – mit Wanderungen im Stadtgebiet, die die „grüne Gartenstadt“ erlebbar machen. Zusätzlich gibt es Rundgänge durch verschiedene Stadtviertel wie Annen- und Andräviertel, Geidorf, Gösting oder Mariatrost. Ein besonderes Anliegen bleibt die Barrierefreiheit: Dank spezieller Ausbildung (T-GUIDE) gestalten die GrazGuides die Führungen auch für Menschen mit besonderen Bedürfnissen erlebbar. Der Stadtsenat gibt für die Aktion 6.000 Euro frei.

