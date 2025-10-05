SK Sturm Damen: Klarer Sieg in der Stahlstadt

Von Beginn an zeigten die SK Sturm Damen ihre Dominanz gegen die Blau-Weiß Linz Frauen. Bereits in den ersten zehn Minuten bot sich die große Möglichkeit zur Führung, doch Innenverteidigerin Laura Riesenbeck vergab einen Elfmeter. Die Grazerinnen ließen sich davon nicht beirren und belohnten sich in der 27. Minute: Nach einem Eckball reagierte Sandra Jakobsen am schnellsten und machte das verdienten 1:0. Nur acht Minuten später erhöhte Zala Kuštrin per Kopf nach einer präzisen Flanke von Jakobsen auf 2:0. Weitere gute Gelegenheiten blieben ungenutzt, sodass es mit einer komfortablen Führung in die Pause ging.

Souveräne zweite Halbzeit bringt den Dreier

Auch in Halbzeit zwei blieb Sturm am Drücker, wenn auch nicht mehr so dominant wie zuvor. Blau-Weiß Linz versuchte Nadelstiche zu setzen, doch die Abschlüsse waren zu harmlos. In der 68. Minute sorgte Pauline Deutsch mit einem sehenswerten Treffer für das 3:0 – ein besonderes Tor, da es ihr erstes nach überstandener Kreuzbandverletzung war. Danach flachte die Partie etwas ab, doch die Grazerinnen kontrollierten weiterhin das Geschehen. Den Schlusspunkt setzte Kapitänin Sophie Maierhofer, die nach einer mustergültigen Flanke von Lenka Mazúchová per Kopf das 4:0 erzielte und damit den souveränen Sieg fixierte. Sportdirektor Frauenfußball Michael Erlitz sagt dazu:„Der Sieg gegen Blau-Weiß Linz war ein wichtiger Pflichtsieg, um an den vorderen Plätzen dranzubleiben. Wir haben unsere Aufgabe souverän erfüllt und die drei Punkte mit nach Graz genommen.“