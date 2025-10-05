0:2 – Sturm Graz holt sich Auswärtssieg in Altach

Der SK Puntigamer Sturm Graz gastierte in der 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga beim SCR Altach im Ländle. Mit einem Endstand von 0:2 gingen die Steirer als Sieger vom Spielfeld.

In der 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga besiegte der SK Puntigamer Sturm Graz den SCR Altach auswärts mit 2:0 und übernahm damit vorerst sogar die Tabellenführung. Die Freude bei den Steirern ist groß: „Wir gewinnen im Ländle durch späte Tore mit 2:0 und nehmen drei Punkte mit nach – YES!“

Das Spiel im Stadion Schnabelholz begann ohne Tore in der ersten Halbzeit. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend, und es gab viele Zweikämpfe im Mittelfeld. In der zweiten ein Elfmeter von Otar Kiteishvili in der 85. Spielminute die Führung für die Grazer. Kurz vor Schluss, in der 90. Spielminute, erzielte Belmin Beganović das 2:0 für Sturm Graz. Ein detaillierter Spielbericht folgt. Mit diesem Sieg klettert Sturm Graz an die Tabellenspitze der Bundesliga. Der SCR Altach bleibt auf dem sechsten Platz. Das nächste Spiel für Sturm Graz steht am kommenden Samstag, dem 11. Oktober, gegen den Wolfsberger AC an. Der SCR Altach empfängt am Freitag, dem 10. Oktober, den LASK.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2025 um 19:07 Uhr aktualisiert