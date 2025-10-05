HSG Holding Graz verliert gegen ALPLA HC Hard

Die Grazer müssen von Beginn an einem Rückstand nachlaufen. Zu viele Fehler und drei Tore in Folge lassen die Gäste schließlich mit 4:8 davonziehen. Die HSG Holding Graz muss bereits bis zur Pause einen 12:22-Rückstand hinnehmen. Nach der Halbzeitpause findet die HSG deutlich besser ins Spiel, immer wieder schafft man es den Rückstand ein wenig zu reduzieren, kommt aber nie näher als sechs Treffer. Am Ende muss man sich 30:38 geschlagen geben. Leonhard Schweighofer, HSG Holding Graz, sagt dazu: „Wir haben heute von Anfang an nicht in die Partie gefunden und wurden von den Hardern überrollt. In Hälfte zwei haben wir noch einmal versucht das Spiel zu drehen, am Ende war der Rückstand der ersten 30 Minuten aber einfach zu viel.“