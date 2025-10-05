Lemo live in Graz: Singer-Songwriter tritt im Orpheum auf

Nach den Erfolgen der vergangenen Jahre und einer Reihe ausverkaufter Konzerte zieht es Lemo auch 2025 wieder auf die Bühne. Auch in Graz gibt der Musiker heuer noch ein Konzert.

Am Dienstag, dem 11. November 2025, tritt der österreichische Musiker Lemo um 20 Uhr im Orpheum Graz auf. Der Sänger und Songwriter, bekannt für Hits wie „Vielleicht der Sommer“ und „So leicht“, wird sein Publikum mit einer Mischung aus neuen und vertrauten Songs begeistern. Seine Musik zeichnet sich durch eingängige Melodien und tiefgründige Texte aus, die eine breite Zuhörerschaft ansprechen. Lemo, mit bürgerlichem Namen Clemens Kinigadner, begann seine musikalische Laufbahn in Graz und erlangte 2014 mit dem Song „Vielleicht der Sommer“ größere Bekanntheit. Seitdem hat er sich als feste Größe in der österreichischen Musikszene etabliert und begeistert regelmäßig mit seinen Live-Auftritten