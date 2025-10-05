Mit veganem Angebot: Neues Kebab-Lokal eröffnet in Graz

Ein neues Kebab-Lokal wird schon bald in der Annenstraße 9 in Graz eröffnen. Bei „LOOP-Kebab“ sollen zukünftig wohl nicht nur Fleischliebhaber sondern auch Veganer und Vegetarier auf ihre Kosten kommen. Eine vollständige Speisekarte gibt es noch nicht, doch bereits jetzt wird auf der Webseite des Betriebs auf vegane Gerichte (100 % planted) sowie klassische Fleischvariationen hingewiesen. Ein genaues Datum für die Eröffnung ist ebenfalls noch nicht bekannt, doch allzu lange sollte es nicht mehr dauern. Auf der Website des Betriebs heißt es dazu: „Opening Soon“.