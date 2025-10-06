Bücherbazar in Herz Jesu: 50.000 Geschichten für den guten Zweck

Unter der Grazer Herz-Jesu-Kirche öffnet eines der größten Bücherparadiese der Steiermark: Beim Bücherbazar warten noch bis zum 18. Oktober rund 50.000 Werke auf neue Besitzer und jeder Kauf hilft Menschen in Not.

Wer Bücher liebt, wird hier fündig. Unter den hohen Mauern der Herz-Jesu-Kirche tut sich seit Samstag, dem 4. Oktober, eine ganz andere Welt auf: Ein Meer aus Büchern, dicht an dicht gereiht, liebevoll sortiert und bereit, neue Leser zu finden. Ob Roman, Krimi, Kinderbuch oder Klassiker, beim Bücherbazar gibt es nichts, was es nicht gibt. Sogar Philosophie, Kunstbände, Kochbücher und alte Raritäten sind vertreten. Viele der Besucher kommen jedes Jahr mit Listen, auf denen sie ihre Lieblingsautoren notiert haben und fast alle gehen mit mehr nach Hause, als sie geplant hatten.

50.000 Bücher und jedes erzählt mehr als nur eine Geschichte

Ein engagiertes Team aus Freiwilligen hat monatelang gearbeitet, um die rund 50.000 Bücher auf über 3.000 Quadratmetern vorzubereiten. Alles ist nach Themen geordnet, vom Bestseller bis zur vergilbten Erstausgabe. Das Highlight: ein kleines Antiquariat, in dem Schätze aus vergangenen Jahrhunderten warten. Der Bücherbazar ist aber mehr als ein Paradies für Leseratten, denn mit jedem erworbenem Buch tut man auch was Gutes: So geht der gesamte Erlös sozialen und pastoralen Projekten der Pfarre Herz Jesu zugute.