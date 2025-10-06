Musik, Kabarett und große Emotionen: Am 13. Dezember verwandelt sich das Orpheum Graz in eine Bühne der Solidarität. Bei der Benefiz-Show „Let’s Spend The Night Together“ treten Stars für den guten Zweck auf.

Wenn das Orpheum im Dezember in buntem Licht erstrahlt, dann ist wieder Zeit für „Let’s Spend The Night Together“, die legendäre Benefizshow, die Musik, Humor und Herzlichkeit verbindet. Am 13. Dezember 2025 lädt Organisatorin Alina Radkovic erneut zu einem Abend, an dem die Bühne ganz im Zeichen des Zusammenhalts steht. Was zählt, ist nicht nur das Programm, sondern vor allem der Zweck: Der gesamte Reinerlös geht an fünf karitative Einrichtungen, die in der Steiermark täglich helfen, wo Unterstützung gebraucht wird, darunter die Leukämiehilfe Steiermark, die Marienambulanz der Caritas, die Österreichische Krebshilfe Steiermark, die Steirische Kinderkrebshilfe und Steirer helfen Steirern.

©Martin Benedikt Heuer mit dabei: Julien Le Play.

Stars auf der Bühne und im Herzen

Die Show lebt von Vielfalt: Musik und Kabarett, große Namen und junge Talente stehen gemeinsam auf der Bühne. Mit dabei sind heuer unter anderem Josef Hader, Johannes Silberschneider, Avec, Julian Le Play, Candlelight Ficus, Sandy Lopicic Balkan Band & Vesna Petkovic, Andy Baum, Corry Gass, AnJosef, Marten, Jimmy Schlager, Romeo Kaltenbrunner und die Band Mother’s Cake. Das Publikum erwartet ein Abend voller Energie, Emotion und echtem Zusammenhalt, ganz ohne Eintrittskarten, denn die Besucher erwerben Spendentickets, deren Erlös direkt in die Hilfsprojekte fließt.