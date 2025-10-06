„Bad zur Sonne“ öffnet nach monatelanger Sanierung wieder

Nach Monaten der Bauarbeiten ist es so weit: Das „Bad zur Sonne“ in Graz erstrahlt in neuem Glanz. Ab 13. Oktober können Besucher wieder schwimmen, entspannen und saunieren, bei modernster Technik und neuem Komfort.

Was im Mai begann, ist nun abgeschlossen: Nach einer umfassenden Generalsanierung, 5 Minuten hat berichtet, öffnet das „Bad zur Sonne“ in der Grazer Feuerbachgasse kommende Woche wieder seine Tore. Das beliebte Hallenbad zählt seit Jahrzehnten zu den schönsten in Österreich und bleibt auch nach der Modernisierung seinem historischen Charme treu. Rund fünf Monate lang wurde gearbeitet, um die gesamte technische Infrastruktur zu erneuern. Leitungen, Lüftung, Badewassertechnik und Dach wurden modernisiert, ebenso die Elektro- und Wasserinstallationen. Ziel war es, das Bad fit für die Zukunft zu machen, energieeffizient, komfortabel und sicher.

Frisch, hell und energieeffizient

Besonders das markante Glasdach, das seit Jahrzehnten für lichtdurchflutete Badeerlebnisse sorgt, wurde saniert. Damit bleibt das „Bad zur Sonne“ ein Ort, an dem Architektur und Entspannung perfekt zusammenspielen. Auch die Lüftungs- und Wasseraufbereitungssysteme wurden auf den neuesten Stand gebracht, für ein noch angenehmeres Raumklima und nachhaltigen Betrieb.

Wiedereröffnung am 13. Oktober

Am Montag, dem 13. Oktober, können Badegäste endlich wieder eintauchen. Auch das „Spa zur Sonne“, das während der Bauarbeiten geöffnet blieb, ist ab dann wieder vollständig nutzbar. Massagen, Kosmetik, Yoga und Sauna stehen wieder ohne Einschränkungen zur Verfügung.