Koralmbahn startet durch: Tickets ab heute ab 9,90 Euro erhältlich

Eine neue Ära für Bahnreisende in Südösterreich: Ab 14. Dezember verbindet die Koralmbahn Graz und Klagenfurt in nur 41 Minuten. Ab heute sind die Tickets im Vorverkauf und schon jetzt ist die Nachfrage groß.

Was seit Jahren als Jahrhundertprojekt geplant und gebaut wurde, wird nun Realität: Die Koralmbahn steht kurz vor ihrem Start. Mit dem neuen Fahrplanjahr 2026, das am 14. Dezember 2025 in Kraft tritt, öffnen die ÖBB das Tor zu einer neuen Mobilitätsära und das zu besonders günstigen Preisen. Seit Montagmorgen, dem 6. Oktober, können Reisende ihre Tickets buchen. Die Sparschiene Graz–Klagenfurt ist bereits ab 9,90 Euro erhältlich, die Strecke Wien–Klagenfurt ab 19,90 Euro. Wer früh zugreift, profitiert doppelt: Bis zum Fahrplanwechsel gelten noch die alten Ticketpreise. Auch die digitale Buchung läuft auf Hochtouren. Tickets sind über die ÖBB-App, an Automaten, in Reisezentren und bei Partnern erhältlich.

Graz und Klagenfurt rücken zusammen

Der 14. Dezember 2025 wird in die österreichische Verkehrsgeschichte eingehen: Um 06:03 Uhr startet der erste Zug durch den neuen Koralmtunnel. Nach 54 Minuten erreicht er den Hauptbahnhof Klagenfurt, schneller, komfortabler und nachhaltiger als jemals zuvor. Noch eindrucksvoller ist die Leistung des neuen Railjet Express, der die Strecke in nur 41 Minuten bewältigt. Damit schrumpft die Distanz zwischen den beiden Landeshauptstädten auf Pendler-Niveau. Statt acht Busverbindungen täglich gibt es künftig 29 Direktverbindungen mit dem Zug, sehr zur Freude aller Berufspendler, Studierende und des regionalen Tourismus.

Auch für Langstreckenreisende bringt die Koralmbahn Vorteile: Von Graz nach Wien dauert die Fahrt künftig 2 Stunden 26 Minuten (neun Minuten schneller als bisher).

Von Graz nach Venedig gibt es erstmals zwei tägliche Direktverbindungen, mit einer Fahrzeit von rund 7 Stunden.

Klimaschutz auf Schiene

Neben dem Tempo punktet die Koralmbahn auch in Sachen Nachhaltigkeit. Der Bahnstrom stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien, die Züge fahren leise und emissionsfrei durch den rund 33 Kilometer langen Tunnel zwischen der Weststeiermark und Kärnten. „Die Koralmbahn ist weit mehr als eine neue Strecke – sie ist ein Symbol für den Wandel hin zu klimafreundlicher Mobilität und regionaler Vernetzung“, heißt es aus dem Konzern.

