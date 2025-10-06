Pascuttini fordert Volksbefragung zur Grazer Stadionfrage

Nach dem offenbar endgültigen Aus für den großen Stadionausbau in Liebenau fordert KFG-Klubobmann Pascuttini eine Volksbefragung. Die Grazerinnen und Grazer sollen selbst über die Zukunft des Stadions entscheiden.

Die Zukunft des Grazer Stadions sorgt erneut für Diskussionen. Nach dem Rückzug von deb großen Ausbauplänen fordert KFG-Klubobmann Pascuttini eine Volksbefragung.

Der Artikel der „Kleinen Zeitung“ hat die politische Diskussion um das Grazer Fußballstadion neu entfacht. In dem Bericht wird festgehalten, dass Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) den 150-Millionen-Euro-Ausbau des Stadions in Liebenau politisch praktisch abgesagt hat. Für KFG-Klubobmann Alexis Pascuttini ist damit eingetreten, wovor er schon länger gewarnt hat. „Das groß angekündigte Stadionprojekt droht an politischen Versäumnissen und finanziellen Realitäten zu scheitern“, heißt es in seiner Stellungnahme.

„Jetzt darf es kein Hinterzimmer-Projekt mehr geben“

Pascuttini sieht den Rückzug von der sogenannten „großen Stadionlösung“ als Bestätigung seiner Kritik. „Wenn selbst die Koalition inzwischen von der großen Stadionlösung abrückt, ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass unsere Kritik berechtigt war. Jetzt darf es kein Hinterzimmer-Projekt mehr geben – die Grazer müssen endlich selbst entscheiden, wie es mit dem Stadion weitergeht!“, betont er. Der Klubobmann fordert damit mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung bei der Entscheidung über die Zukunft des Fußballstandorts Graz-Liebenau.

Unterschriftenaktion für Volksbefragung gestartet

Um der Bevölkerung Mitsprache zu ermöglichen, hat Pascuttini eine Unterschriftenaktion zur Stadionfrage gestartet. Ziel ist eine Volksbefragung nach dem Steiermärkischen Volksrechtegesetz. Dabei sollen die Grazer selbst abstimmen, wie es mit dem Stadion weitergehen soll. Zur Auswahl sollen laut Pascuttini drei Varianten stehen: die Sanierung des bestehenden Stadions, ein kompletter Neubau oder ein Alternativstandort. „Wir fordern seit Jahren, dass die Regierungskoalition die Bevölkerung in diese richtungsweisende Entscheidung einbindet. Doch die Koalition verweigert Transparenz und Beteiligung. Daher holen wir die Stimme der Bürger jetzt selbst ein“, erklärt Pascuttini.

Kritik an der Stadtregierung

In seiner Stellungnahme übt Pascuttini auch Kritik an der Grazer Stadtregierung: „Die Stadtregierung hat es verabsäumt, ein tragfähiges Konzept vorzulegen. Weder Finanzierung noch Standortfragen sind geklärt – und trotzdem wurde jahrelang von einem ‚Großprojekt‘ gesprochen. Das ist keine seriöse Politik, das ist Wunschdenken.“ Laut dem Bericht der „Kleinen Zeitung“ ist der Grund für das mögliche Aus des Projekts vor allem die Finanzierung. Bürgermeisterin Kahr erklärte dort, dass 150 Millionen Euro für den Ausbau nicht finanzierbar seien und die Stadt „das Geld ja nicht erfinden“ könne.

Entscheidung liegt bei den Grazern

Für Pascuttini ist klar, dass die Zukunft des Stadions nicht im Gemeinderat, sondern durch die Bevölkerung entschieden werden soll: „Die Stadionfrage betrifft ganz Graz – sportlich, finanziell und emotional. Deshalb soll nicht eine Parteimehrheit im Gemeinderat, sondern die Bevölkerung selbst entscheiden, welchen Weg die Stadt einschlägt. Wir schaffen mit unserer Unterschriftenaktion die Grundlage dafür.“