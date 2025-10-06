Architektinnen und Ingenieure in Graz zu Ziviltechnikern ernannt

Feier im Weißen Saal der Grazer Burg: Landeshauptmann Mario Kunasek vereidigte sechs neue Ziviltechniker. Sie gestalten künftig die steirische Bau- und Planungslandschaft mit.

Mit einem feierlichen Handschlag von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) wurden am Montag, dem 6. Oktober 2025, sechs neue Ziviltechniker in Graz vereidigt. Der Festakt fand im Weißen Saal der Grazer Burg statt. Im Beisein von Familien, Vertretern der Ziviltechnikerkammer und des Landes.

„Besondere Verantwortung für Staat und Gesellschaft“

„Mit dem heutigen Tag nehmen Sie nicht nur eine neue berufliche Rolle ein, sondern übernehmen auch eine besondere Verantwortung gegenüber unserem Staat und unserer Gesellschaft“, betonte Kunasek in seiner Ansprache. Er hob hervor, dass die Tätigkeit als Ziviltechniker neben fachlicher Exzellenz auch Integrität, Unabhängigkeit und Pflichtbewusstsein verlange. Den frisch Vereidigten wünschte er „viel Erfolg und Freude für Ihre beruflichen Aufgaben“.

Die neuen Ziviltechniker sind in verschiedenen Fachrichtungen tätig: Johanna Eperke Kiss und Annette Strasser als Architektinnen,

und als Architektinnen, Thomas Wieczorek als Architekt,

als Architekt, Peter Thomann im Bereich Geodäsie (Vermessungswesen) ,

im Bereich , Reinhard Fleissner und Christoph Kielnhofer im konstruktiven Ingenieurbau. Sie verstärken damit das Netzwerk an Ziviltechnikerinnen und Ziviltechnikern, das in der Steiermark für Planung, Bauwesen und Vermessung zentrale Aufgaben übernimmt.

©Land Steiermark/Robert Binder | Reinhard Fleissner ist Bauingenieur und neuer Ziviltechniker.

Gratulationen aus Fachkreisen

Glückwünsche kamen von Gustav Spener, Präsident der Ziviltechnikerkammer Steiermark und Kärnten, sowie Rainer Wührer, stellvertretender Vorsitzender der Sektion Architektinnen und Architekten. Auch Landesbaudirektor Andreas Tropper gratulierte den neuen Ziviltechnikern persönlich.