Neue Beauty Bar in Grazer Einkaufszentrum eröffnet

Im MURPARK gibt es Zuwachs: Die „Beauty Bar by Mari“ öffnete am 6. Oktober ihre Türen. Mit dem neuen Studio wird das Dienstleistungsangebot rund um Beauty und Pflege in Graz weiter ausgebaut.

Die Beauty Bar by Mari hat eröffnet und erweitert den Branchenmix im MURPARK. In dem Studio dreht sich alles um gepflegte Nägel, strahlende Haut und den perfekten Wimpernaufschlag. Besitzerin Mariam Karapetyan bringt über 16 Jahre Erfahrung in der Beauty-Branche mit. Sie hat nicht nur zahlreiche Kunden verschönert, sondern auch ihre eigene Beauty-Marke gegründet. Ihr Ziel: Ein Ort, an dem sich jeder rundum wohlfühlt und Schönheit mit Stil verbunden wird.

Von Nägeln bis Kosmetik – alles unter einem Dach

In der neuen Beauty Bar werden Nagel-, Wimpern- und Kosmetikbehandlungen angeboten. Das Team legt großen Wert auf Qualität, Sauberkeit und persönliche Beratung. Wer sich also eine Auszeit gönnen möchte, findet hier die passende Behandlung – ganz gleich, ob für den Alltag oder besondere Anlässe. Zum Start gibt es ein besonderes Zuckerl: 25 Prozent Rabatt auf alle Behandlungen zur Eröffnung.

MURPARK setzt weiter auf Vielfalt

Auch das Management des MURPARK freut sich über den Neuzugang. „Wir freuen uns, dass wir das wunderbare Dienstleistungsangebot im Bereich Beauty und Health im MURPARK wieder erweitert haben. Ein Hotspot für alle Beauty-Fans“, betont Center-Managerin Carina Weyringer.