Vertauscht bei der Geburt: Klinik entschuldigt sich nach 35 Jahren

35 Jahre nach einer folgenschweren Verwechslung zweier Neugeborener im LKH Graz ist der Fall endlich aufgeklärt. Nun zeigt sich das Krankenhaus tief betroffen und entschuldigt sich bei den Familien.

Nachdem bekannt wurde, dass zwei Steirerinnen bei der Geburt verwechselt wurden, hat sich jetzt auch das Grazer LKH zu Wort gemeldet.

Es ist eine Geschichte, die ganz Österreich bewegt: Zwei Steirerinnen, beide im Oktober 1990 im LKH Graz als Frühchen geboren, wurden damals vertauscht. Erst Jahrzehnte später kam die Wahrheit ans Licht, durch Zufall. Eine der Frauen entdeckte beim Blutspenden, dass ihre Blutgruppe nicht zu jener ihrer Eltern passt. Jahre später stellte auch eine andere Frau im Zuge ihrer Schwangerschaft dieselbe Unstimmigkeit fest, 5 Minuten hat berichtet. Ein DNA-Test brachte schließlich Gewissheit,: Die beiden Frauen waren bei ihrer Geburt vertauscht worden, ihre Familien lebten all die Jahre unwissend in benachbarten Orten in der Oststeiermark, wie aus einem Bericht der „Krone“ hervorgeht. Auch die ORF-Sendung „Thema“ nahm sich am Montag, dem 6. Oktober der Geschichte an.

Klinik zeigt sich betroffen: „Wir bedauern zutiefst“

Nach Bekanntwerden der endgültigen Aufklärung nahm nun auch das LKH-Univ. Klinikum Graz öffentlich Stellung, wie die APA jetzt berichtet. Betriebsdirektor Gebhard Falzberger betonte in einer schriftlichen Erklärung: „Wir bedauern zutiefst, dass es damals zu diesem Fehler gekommen ist.“ Im Namen des gesamten Klinikums entschuldigte er sich bei den betroffenen Familien und sprach von einer „großen Erleichterung“, dass nach so vielen Jahren endlich Klarheit herrsche. Bereits 2014, als erste Verdachtsmomente auftauchten, habe man umfangreiche interne Recherchen eingeleitet. „Wir haben alle Unterlagen durchgesehen, mögliche Zeitzeugen befragt und allen potenziell betroffenen Personen freiwillige DNA-Tests angeboten“, so Falzberger. Trotz dieser Bemühungen habe sich der Fall damals nicht vollständig aufklären lassen. Das Krankenhaus habe seither zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um ähnliche Fehler künftig auszuschließen.

Nach dem tragischen Fall wurden die Identifikationsprozesse für Neugeborene in Graz grundlegend geändert: Jedes Baby erhält zwei Identifikationsarmbänder, eines am Arm, eines am Fußgelenk.

Wird ein Neugeborenes von der Mutter getrennt, wird das Namensband zusätzlich auf der Wärmepackung angebracht.

Dokumentation und digitale Nachverfolgung wurden stark verbessert. Auch rückblickend zeigt sich, wie leicht die Verwechslung 1990 passieren konnte: Beide Kinder kamen als Frühchen mit exakt demselben Gewicht zur Welt, lagen in Brutkästen und wurden auf dieselbe Weise ernährt. Damals wurden Mutter und Kind lediglich mit einem einfachen Papierarmband gekennzeichnet.

Gericht sprach Schmerzensgeld zu

Für die betroffene Familie, die den Fall zuerst entdeckte, hatte der Irrtum auch rechtliche Folgen. Der Oberste Gerichtshof sprach 2018 20.000 Euro Schmerzensgeld pro Person zu. Laut Rechtsanwalt Gunther Ledolter ist davon auszugehen, dass die zweite Familie ähnliche Ansprüche geltend machen kann. Der OGH stellte fest, dass die Verwechslung im Verantwortungsbereich der Krankenanstalt erfolgt sei. Das LKH hätte verpflichtet gewesen, „jedwede künftige Verwechslung durch eindeutige Zuordnung zur leiblichen Mutter auszuschließen“. Auch rechtlich muss nun vieles neu geregelt werden: Die eine Familie hat die „falsche Tochter“ bereits adoptiert, die andere wird dies voraussichtlich ebenso tun. Zudem müssen erbrechtliche Fragen anhand der biologischen Abstammung neu bewertet werden.

„Ein Fehler, der uns Demut lehrt“

Das LKH-Univ. Klinikum Graz betont, dass man aus dem tragischen Fall gelernt habe: „Wir sind heute auf einem völlig anderen Sicherheitsstandard als damals. Aber dieser Fall zeigt uns, wie sensibel der Beginn eines Lebens ist und wie wichtig Vertrauen bleibt“, heißt es abschließend in der Stellungnahme.