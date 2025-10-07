Grazer Lendplatz hat einen neuen Bankomaten: Bargeld fürs Markt-Feeling

Gute Nachrichten für alle Lendplatz-Fans: Wer am Bauernmarkt einkauft, muss jetzt nicht mehr quer durch die Stadt laufen. Ein neuer Bankomat sorgt direkt am Platz für Nachschub, ganz ohne zusätzliche Gebühren.

Schon seit jeher ist der Grazer Lendplatz ein Treffpunkt, jetzt soll ein Bankomat den Einkauf am Bauernmarkt erleichtert.

Der Lendplatz ist einer der lebendigsten Orte in Graz, besonders an Markttagen. Zwischen frischem Obst, Käse, Brot und Blumen treffen sich Einheimische und Touristen, trinken Kaffee im „Lenz“ oder genießen abends einen Drink im „Hauser“. Doch ein Problem trübte zuletzt das bunte Treiben: Seit der Bankomat beim Eckhaus gegenüber des Platzes geschlossen wurde, mussten Besucher weite Wege auf sich nehmen, um Bargeld abzuheben.

©5 Minuten Der neue Bankomat steht direkt bei den Toiletten in der Nähe vom Lenz im Lend.

Neuer Bankomat bringt Erleichterung

Damit ist jetzt Schluss: Direkt beim Eingang zu den Toiletten, in unmittelbarer Nähe zum „Lenz“, steht seit Kurzem ein neuer Bankomat. Für viele Stammgäste und Marktfahrer ein echter Gewinn, schließlich kann man an den Marktständen meist nur bar bezahlen. „Gerade am Samstagvormittag war das immer mühsam“, erzählt eine Besucherin gegenüber 5 Minuten. „Wenn man schnell ein paar Eier oder Gemüse kaufen wollte, musste man erst Richtung Sparkassen-Hochhaus oder Kunsthaus laufen.“

5 Minuten macht den Gebühren-Test

Nach Hinweisen aus der Leserschaft hat 5 Minuten den neuen Bankomaten einem kurzen Praxistest unterzogen. Mit einer Karte der Steiermärkischen Sparkasse wurde Geld abgehoben, ohne zusätzliche Gebühren. Damit ist klar: Wer am Lendplatz einkauft, kann wieder ganz unkompliziert bar zahlen.