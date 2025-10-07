Sturm bietet 30 Millionen Euro, wenn Land und Stadt 80 Millionen zahlen

Ein Paukenschlag in der Grazer Stadiondebatte: Sturm-Präsident Christian Jauk erklärte im Gespräch mit der Kronen Zeitung, dass der Verein 30 Millionen Euro zum geplanten Umbau des Stadions in Liebenau beisteuern will. Dafür soll Sturm im Gegenzug die Vermarktungsrechte erhalten, eine Lösung, die laut Jauk „in ganz Österreich üblich“ sei. „Wenn Stadt und Land jeweils 40 Millionen Euro beitragen, sind wir mit 30 Millionen dabei“, so Jauk. „Dafür übernehmen wir die Vermarktung, die Stadt spart sich den jährlichen Abgang und die Verwaltung, das entlastet das Budget um Millionen.“ Der GAK dürfte das Stadion laut Jauk weiterhin kostenlos nutzen.

Streit um Finanzierung und Mitsprache

Das Angebot bringt Bewegung in eine Diskussion, die seit Jahren festgefahren scheint. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hatte den geplanten 150-Millionen-Euro-Ausbau vor wenigen Wochen in einem Bericht der Kleinen Zeitung als politisch „nicht finanzierbar“ bezeichnet. Statt des Großprojekts soll es nur eine Sanierung um rund 30 Millionen Euro geben, vor allem, um Champions-League-Standards zu erfüllen. Doch selbst diese Summe sorgt für Streit. Während Sturm nun aktiv an der Finanzierung mitwirken möchte, fordert KFG-Klubobmann Alexis Pascuttini eine Volksbefragung, um die Bevölkerung direkt entscheiden zu lassen, 5 Minuten hat berichtet. „Es darf keine Entscheidungen mehr hinter verschlossenen Türen geben“, so Pascuttini. Die Grazer sollen wählen, ob sie einen Neubau, eine Sanierung oder einen Alternativstandort bevorzugen.

Fußball, Finanzen und Zukunft

Jauk pocht indes auf die wirtschaftliche Bedeutung des Vereins: „Sturm Graz ist mit über 300.000 Besuchern im Jahr der größte Veranstalter der Stadt. Laut einer Studie schaffen wir über 40 Millionen Euro Wertschöpfung jährlich.“ Ein modernes Stadion sei daher nicht nur eine Investition in den Fußball, sondern auch in den Wirtschaftsstandort Graz.