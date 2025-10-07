Partynacht wurde ihm fast zum Verhängnis: Brand in Grazer Wohnung

Ein 47-Jähriger hatte nach einer durchzechten Nacht vergessen, das Essen vom Herd zu nehmen, wenig später stand seine Wohnung voller Rauch. Durch das schnelle Eingreifen einer aufmerksamen Nachbarin wurde Schlimmeres verhindert.

Der Wohnungsbesitzer hatte nichts vom Brand mitbekommen, er wurde von den Einsatzkräften geweckt und ins Freie gerettet.

Gegen 5.15 Uhr bemerkte eine Nachbarin im Bereich des Eggenberger Gürtels starken Brandgeruch und hörte den schrillen Alarm eines Rauchmelders. Sie reagierte geistesgegenwärtig und verständigte sofort die Einsatzkräfte. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, drang dichter Rauch aus der Wohnung im neunten Stock. Mehr als 20 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz sowie drei Rettungsfahrzeuge und ein Notarzt standen im Einsatz. Die Feuerwehr öffnete die Tür, im Inneren fanden sie den Bewohner schlafend vor.

Vom Feiern direkt in den Rauch

Der Mann gab später an, erst kurz zuvor nach Hause gekommen zu sein. Er habe etwas aufwärmen wollen und sei dabei „wohl eingeschlafen“. Aufgrund seiner Alkoholisierung dürfte er den Rauch und den Alarm gar nicht wahrgenommen haben. Die Feuerwehr brachte den 47-Jährigen rechtzeitig ins Freie, das Rote Kreuz versorgte ihn vor Ort. Er erlitt leichte Rauchgasvergiftungen und wurde ins LKH Graz-West gebracht.

Großeinsatz im Frühverkehr

Während der Löscharbeiten blieb der Eggenberger Gürtel im Frühverkehr für kurze Zeit gesperrt. Der Brand selbst konnte rasch gelöscht werden, die Wohnung wurde jedoch stark verraucht.