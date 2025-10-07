Graz-Marathon: Diese Straßen sind gesperrt und was zu beachten ist

Der Graz-Marathon sorgt am Sonntag für Sperren und Staus: Zwischen 7 und 16 Uhr ist die gesamte Laufstrecke dicht, erste Sperren beginnen schon am Donnerstag. Der ÖAMTC rät, Fahrten zu verschieben.

Auch heuer lockt der Graz Marathon zahlreiche Teilnehmer und Zuseher in die Grazer Innenstadt. Aber Achtung: Es kommt zu vielen Straßensperren und Umleitungen.

Am kommenden Sonntag, dem 12. Oktober, verwandelt sich Graz wieder in eine Laufstadt: Der Kleine Zeitung Graz-Marathon lockt tausende Teilnehmer und Zuschauer an, bringt aber auch massive Verkehrseinschränkungen mit sich. Bereits ab Donnerstag, dem 9. Oktober, beginnen die ersten Sperren rund um die Oper, am Marathontag selbst ist die gesamte Strecke zwischen 7 und 16 Uhr gesperrt.

©ÖAMTC Der Plan des ÖAMTC zeigt die genaue Route für den Graz-Marathon.

Erste Sperren schon ab Donnerstag

Laut ÖAMTC ist die Franz-Graf-Allee ab Donnerstag, 9. Oktober, nicht mehr befahrbar. Am Samstag (11. Oktober) folgt die Sperre der Erzherzog-Johann-Allee von 17 bis 21 Uhr. Rund um die Oper sind außerdem ab Samstagmittag Burgring, Opernring, Wilhelm-Fischer-Allee, Burggasse und Einspinnergasse gesperrt, teils bis Montagnacht.

Komplette Sperre schon ab Donnerstag Zwischen 7 und 16 Uhr sind am Sonntag alle Straßen entlang der Marathonstrecke gesperrt.

Einfahren ist nur bis 7 Uhr, Ausfahren bis 9 Uhr erlaubt.

Ebenfalls betroffen sind die wichtigsten Brücken:

Kepler-, Erzherzog-Johann-, Tegetthoff-, Radetzky- und Augartenbrücke.

Die Route führt vom Opernring über Jakominiplatz, Stadion Liebenau, Augarten, Grieskai, Lendkai bis zur Weinzöttlstraße – und wieder zurück ins Stadtzentrum.

Ausweichrouten und Öffi-Tipps

Für den Verkehr offen bleiben nur wenige Verbindungen: Nord-Süd: Bahnhofgürtel – Eggenberger Gürtel – Lazarettgürtel

Ost-West: Wiener Straße – Andritzer Reichsstraße, Kalvariengürtel – Grabengürtel

Süd: Puntigamer Straße – Südgürtel – Liebenauer Gürtel Auch die Holding Graz richtet Umleitungen und Ersatzverkehr ein. Der ÖAMTC empfiehlt, am besten gar nicht mit dem Auto in die Stadt zu fahren und die Läufer lieber mit den Öffis oder zu Fuß anzufeuern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2025 um 10:29 Uhr aktualisiert