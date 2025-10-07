Neueröffnung: Amore Loui bringt Italien-Feeling in die Murmetropole

Graz bekommt Zuwachs in Sachen italienischem Genuss: Amore Loui eröffnet am 8. Oktober in der Schmiedgasse 21 und lädt ab 16 Uhr zur Verkostung ein. Bei der Eröffnung gibt’s „Flying Pizza“ – kleine, frisch gebackene Kostproben direkt aus dem Holzofen. „Unser Konzept ist simpel“, sagt das Team hinter Amore Loui im Gespräch mit 5 Minuten: „Wir bringen die echte neapolitanische Pizza nach Hause.“ Der handgemachte Sauerteig wird traditionell im Holzofen vorgebacken, die Pizzen kommen gekühlt, nicht tiefgekühlt und sind in nur fünf Minuten ofenfertig.

Tradition trifft Alltag

Die Idee: Premium-Pizza ohne Kompromisse. „Frische Zutaten, fluffiger Teig, originaler Geschmack, ganz ohne Liefertempo-Stress, das macht uns Besonders.“ Neben den Pizza-Klassikern Salami, Cotta, Tuna und Margherita, gibt es auch vegane und vegetarische Varianten. „Natürlich, so zum Beispiel eine vegane Pizza mit Grillgemüse (ohne Käse) und unsere klassische Margherita“, so im Gespräch.

Pizza-Startschuss in Graz

„Für uns ist Pizza nicht nur Essen, sondern ein Erlebnis, das Menschen verbindet“, so das Team. Ob Feierabend, Family-Abend oder spontaner Besuch, Amore Loui will zeigen, dass echte italienische Leidenschaft auch in wenigen Minuten auf den Tisch kommen kann. Wer sich noch mehr Zeit ersparen will, kann das übrigens auch ganz einfach über den Lieferservice machen, denn die neapolitanischen Pizzen sind auch über Velofood, Foodora und Wolt erhältlich und halten gekühlt 14 Tage lang.