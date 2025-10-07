Grippeimpfung in Graz gestartet: Gesundheitsamt bietet kostenlose Aktion

Mit 6. Oktober hat das Grazer Gesundheitsamt seine jährliche Grippe-Impfaktion gestartet. Die Impfung ist kostenlos und kann heuer wieder mit einer Covid-Auffrischung kombiniert werden.

Wenn die Temperaturen fallen, steigt das Risiko für Grippeinfektionen. Besonders ältere Menschen, chronisch Kranke oder Personen mit geschwächtem Immunsystem sind gefährdet. Umso wichtiger sei ein einfacher Zugang zur Impfung, betont Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ): „Die Grippeimpfung ist kein Luxus, sondern eine wichtige Vorsorge.“

Zwei Impfungen auf einmal

Auch heuer kann die Grippeimpfung mit einer Covid-19-Auffrischung kombiniert werden. Der Impfstoff Comirnaty LP.8.1 steht kostenlos zur Verfügung. Wichtig: Die letzte Erkrankung oder Impfung sollte mindestens zwölf Monate zurückliegen und die E-Card und Impfpass sind zur Impfung mitzubringen.

©Stadt Graz/ Foto Fischer Die Impfstelle bittet die E-Card und den Impfpass mitzunehmen.

So funktioniert’s: Termin oder Spontanbesuch

Um Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt das Gesundheitsamt, online unter graz.at/grippeimpfaktion einen Termin zu buchen. Alternativ ist eine Anmeldung telefonisch unter 0316/872-3233 (werktags 8–12 Uhr) möglich. Wer spontan sein möchte, kann das ebenfalls tun, denn von Montag bis Freitag kann man ganz einfach ohne Termin von 10.15 Uhr bis 12.30 Uhr (Nummernausgabe bis 12.30 Uhr) vorbeischauen.