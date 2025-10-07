Neue Tour: Pentatonix gibt 2026 wieder Konzert in Graz

Das gefeierte Vokalensemble Pentatonix bringt im Frühjahr 2026 seine UK/Europe-Tour wieder nach Graz. Am 12. April macht die Gruppe Station in der Stadthalle Graz. Tickets gibt es ab Freitag, 10. Oktober.

„Das 3-fach GRAMMY-prämierte Vocal-Powerhouse geht wieder auf Tour und bringt seine beeindruckenden Harmonien, mitreißenden A-cappella-Arrangements und unverwechselbare Bühnenpräsenz nach Europa“, so die Ankündigungen auf den Social Media Kanälen der Stadthalle Graz. Denn die Band Pentatonix macht 2026 auch in der steirischen Landeshauptstadt wieder Halt.

Pentatonix in Graz: Konzerttermin

Am 12. April 2026 treten die Musiker in der Stadthalle Graz auf – mit einer Show, die laut der Band „anders sein wird als alles, was sie je gemacht haben“. Fans dürfen also gespannt sein. Der allgemeine Vorverkauf startet am 10. Oktober 2025 um 10 Uhr. Wer sich über oeticket.at zum Ticketalarm anmeldet, hat die Chance, bereits beim exklusivem Presale am 8. und 9. Oktober, Karten zu erhalten.



