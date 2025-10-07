Otar Kiteishvili zum zweiten Mal zum Spieler der Saison gekührt

Am Montagabend wurden im Globe Wien bei der 29. Bruno-Gala die Besten des österreichischen Fußballs ausgezeichnet. Otar Kiteishvili wurde zum zweiten Mal in Folge zum Spieler der Saison gekürt.

Im Globe Wien wurden am vergangenen Montag die besten Vertreterinnen und Vertreter des heimischen Fußballs geehrt. Die Bruno-Gala, benannt nach Bruno Pezzey, fand bereits zum 29. Mal statt. Initiiert wird die Veranstaltung von der VdF, der Vereinigung der Fußballer. Zum zweiten Mal in Folge gewann der Georgier Otar Kiteishvili den Preis, bei dem die Spielerinnen und Spieler der österreichischen Profiligen sowie der österreichischen Nationalmannschaften stimmberechtigt sind.

Kiteishvili zur Auszeichnung: „Es ist eine große Anerkennung für unsere Teamleistung in der vergangenen Saison. Das ist auch der Grund, warum ich es geschafft habe, diese Trophäe zum zweiten Mal in Folge zu gewinnen.“