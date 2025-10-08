Graz-Gries: Feuerinferno in Familienwohnung, Feuerwehr rasch im Einsatz

Großeinsatz in Graz-Gries: In einem Mehrparteienhaus in der Herrgottwiesgasse brach am Dienstagnachmittag ein Wohnungsbrand aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Verletzt wurde niemand, die Wohnung ist jedoch stark

Am 7. Oktober 2025, gegen 13 Uhr, bemerkte ein Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Herrgottwiesgasse Rauch aus einer Wohnung und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Mehrere Polizeistreifen und die Berufsfeuerwehr Graz rückten umgehend aus. Mithilfe eines Schlüssels des Hauseigentümers konnte die Feuerwehr die betroffene Wohnung betreten und den Brand innerhalb von rund 15 Minuten löschen. Das Feuer hatte sich bereits in der Küche, im Schlafzimmer, im Kinderzimmer sowie über den Flur ausgebreitet.

Bewohnerin war nicht zu Hause

Wie sich herausstellte, befand sich die Bewohnerin zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung. Sie hatte das Haus kurz zuvor gemeinsam mit ihren Kindern verlassen. Verletzt wurde niemand.Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Der entstandene Sachschaden dürfte beträchtlich sein, genaue Zahlen liegen jedoch noch nicht vor.