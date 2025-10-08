Moschee-Debatte in Graz: Stadtplanung gibt grünes Licht, Kritik bleibt

In Graz sorgt der geplante Bau einer neuen Moschee weiter für Diskussionen. Nachdem das Projekt des Vereins der Bosniaken Steiermark bereits im Frühjahr für Aufsehen sorgte, liegt nun ein positives Gutachten der Stadtplanung vor.

Bereits im Frühjahr hatte der Verein der Bosniaken Steiermark seine Pläne für eine neue Moschee in der Gmeinstraße präsentiert, mit einem stummen Minarett und Platz für rund 600 Gläubige, 5 Minuten hat berichtet. Das bestehende Gebetshaus vor Ort bietet derzeit etwa 300 Personen Raum. Der Neubau soll rund 5,5 Millionen Euro kosten und laut dem Verein ausschließlich durch Mitgliederspenden finanziert werden. Damals wie heute schlägt das Projekt hohe Wellen: Vertreter von ÖVP und FPÖ warnten vor einer mangelnden Einbindung des Gemeinderats, befürchteten ausländische Einflussnahme und prangerten eine drohende Verkehrsüberlastung an.

Anrainer warnen vor Lärm und Parkplatznot

In der Gmeinstraße, wo das Gebetshaus bereits besteht, fürchten Anwohner eine Verschärfung der Parksituation und mehr Lärm. Auch die Optik des geplanten Gebäudes sorgt für Unmut. Bezirksvorsteher Helmuth Scheuch (ÖVP) zeigt Verständnis: „Ich habe vollstes Verständnis für die Anrainer, dass dieses Bauwerk möglicherweise optisch nicht hineinpasst – aber das muss die Behörde entscheiden.“ Er fordert, wie aus einem Bericht des ORF hervorgeht, dass Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) das Thema aktiv angehen. Er selbst wolle sich bei der kommenden Bauverhandlung für die Anliegen der Anrainer einsetzen.

FPÖ: „Projekt doppelt so groß, Probleme doppelt so groß“

Auch die FPÖ bleibt bei ihrer Ablehnung. Gemeinderat Rene Apfelknab kritisiert die Genehmigung scharf: „Jetzt soll das doppelt so groß werden, für 600 Muslime. Wenn die alle mit dem Auto kommen, wird das Beschwerden auslösen – und ich kann mir nicht vorstellen, dass das künftig gelöst wird.“

Stadtplanung verteidigt Entscheidung

Anders sieht es die Stadt Graz: Stadtplanungschef Bernhard Inninger betont, dass der Vorgang rechtmäßig war und die Stadt zu ihrem positiven Gutachten steht. „In Puntigam gibt es derzeit viele große Bauprojekte – die Veränderungsdynamik ist hoch, und das empfinden manche als zu schnell. Aber aus planerischer Sicht ist alles korrekt abgelaufen“, so Inninger. Noch ausständig sind allerdings weitere Gutachten der Baubehörde. Erst danach kann ein Termin für die Bauverhandlung festgelegt werden.