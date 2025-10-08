HC Strache zerrt drei Pensionistinnen wegen übler Nachrede vor Gericht

Was als harmloser Klick auf Facebook begann, endete für drei Steirerinnen vor dem Strafrichter. Weil sie einen Artikel über die Scheidung von Heinz-Christian Strache teilten, standen sie wegen übler Nachrede vor Gericht.

Der Prozess rund um den ehemaligen FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache nahm am Dienstag, dem 9. Oktober, emotionale Züge an: Drei steirische Pensionistinnen mussten sich verantworten, weil sie auf Facebook einen Medienbericht über Straches Ehe und Scheidung geteilt hatten. Der Artikel, ursprünglich von oe24 veröffentlicht, hatte bereits für juristische Folgen gesorgt, das Medium selbst wurde zu einer Entschädigungszahlung von 140.000 Euro verurteilt, allerdings noch nicht rechtskräftig. Nun also die Privatnutzerinnen. Straches Anwalt Maximilian Donner-Reichstädter erklärte laut einem Bericht der „Krone“ vor Gericht: „Mein Mandant will kein Geld verdienen – aber er lässt sich nicht alles gefallen.“

Tränen vor dem Richter

Die erste Angeklagte, eine 69-jährige Mindestrentnerin, zeigte sich reumütig: „Ich wusste nicht, dass das verboten ist. Meine Kinder haben den Beitrag gelöscht.“ Das Gericht und Straches Anwalt einigten sich auf einen Vergleich, 1.000 Euro Entschädigung plus 2.300 Euro Anwaltskosten. „Ich kann das nicht bezahlen“, hauchte die Frau, doch sie nahm das Urteil an. Weniger glimpflich verlief es für eine 45-jährige Invaliditätspensionistin. Die an Epilepsie leidende Frau brach während der Verhandlung in Tränen aus: „Ich habe nichts gegen Herrn Strache. Ich wollte niemanden beleidigen.“ Der Richter blieb streng: „Teilen und Liken kann teuer werden. Das ist kein Spaß im Internet.“ Nach zähem Ringen akzeptierte sie einen Vergleich, 19 Raten zu je 200 Euro.

„Ich zahle nicht wegen so einer Lappalie“

Für die dritte Angeklagte, eine 65-Jährige, wurde es emotional und laut. „Ich habe drei Krebsarten und werde wegen einer Meinung verurteilt!“, empörte sie sich. Der Richter entgegnete trocken: „Das war keine Meinung, sondern eine Tatsachenbehauptung.“ Die Frau schimpfte weiter: „Da geh’ ich lieber ins Häf’n, als das zu zahlen!“ Am Ende willigte sie doch ein, 2.200 Euro Entschädigung. Mit sarkastischem Unterton verabschiedete sie sich: „Sagen Sie Herrn Strache Danke. Hoffentlich ist er glücklich mit meinem Geld.“